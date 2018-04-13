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В Барнауле родителям тройняшек вручили сертификат на 150 тысяч рублей
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В Барнауле родителям тройняшек вручили сертификат на 150 тысяч рублей 

АиФ — Алтай 48 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Три девочки — Кира (2,5 кг), Полина (2,3 кг) и Антонина (2 кг) — родились в семье Шумовых. Врачи рассказывают, что Полина и Антонина родились, держась за руки.
Родители, Анастасия и Денис, уже воспитывают семилетнего сына Ярослава. И сначала они готовились к двойне, но вскоре выяснилось, что у них будет тройняшки. В диагностическом центре рассказали, что девочки зачаты естественным путем, что является редкостью. Как оказалось, бабушка мужа роженицы была одной из двойни.
От Минздрава региона счастливым родителям вручили сертификат на единовременную материальную помощь (150 тысяч рублей), а также поздравительное письмо от губернатора, метрику и комплекты для новорожденных с логотипом центра.
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