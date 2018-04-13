В Барнауле родителям тройняшек вручили сертификат на 150 тысяч рублей

Три девочки — Кира (2,5 кг), Полина (2,3 кг) и Антонина (2 кг) — родились в семье Шумовых. Врачи рассказывают, что Полина и Антонина родились, держась за руки.

Родители, Анастасия и Денис, уже воспитывают семилетнего сына Ярослава. И сначала они готовились к двойне, но вскоре выяснилось, что у них будет тройняшки. В диагностическом центре рассказали, что девочки зачаты естественным путем, что является редкостью. Как оказалось, бабушка мужа роженицы была одной из двойни.