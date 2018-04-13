Пять сайтов, пять книг и три игры, которые увлекут ребенка математикой

Ребенок обожает считать? Постоянно пересчитывает пальчики, каждому встречному сообщает о своем возрасте («Тли лет!»)? Предлагаем поддержать его интерес!

Мы подобрали пять сайтов, три игры и серию книг, которые помогут малышам от трех до пяти лет научиться счету и довести его до автоматизма.

Ресурсы в интернете

От 2 до 6 Развивающие и обучающие игры для чтения, счета и письма, задания для развития логики и памяти для детей младшего и старшего дошкольного возраста.

Реши, пиши

Крутой сайт, где можно скачать и распечатать небольшие задачки для своего пятилетки. Пусть он напишет нужное число на спине у кобры, решит судоку и найдет спрятанную цифру!

Самоучка

Этот сайт посвящен развивающим играм, обучающим программам для дошкольников и школьников младших классов. Интерактивные флеш-игры помогут облегчить обучение в начальных классах, вызвать интерес к урокам в школе.

IQша

Клуб гармоничного развития детей от 2 до 7 лет: задания на развитие памяти и логики, знакомство с цветом, числами, буквами, геометрическими формами и многое другое в картинках и упражнениях.

MAthGames

Англоязычный сайт, где собраны примеры на вычитание и сложение, умножение и деление.

Больше подойдет для школьников, но и детям 5-6 лет можно давать решать интерактивные простые примеры.

Книги для любителей считать

Прекрасный вариант книг, которые помогут научить ребенка считать до десяти и доведут прямой и обратный счет до автоматизма, — серия «Считаем вместе».

Всего в серии пять книг. У каждой свои герои: «10 маленьких пиратов», «10 маленьких эльфов», «10 маленьких принцесс», «10 маленьких монстриков», «10 маленьких динозавров». Выбирайте, кто больше нравится вашему ребенку.

Игры на счет

«Сосчитай монстриков» (принцесс, динозавров, эльфов…)

10, 9, 8, 7… пуск! Читайте веселые стихотворения и считайте вместе с ребенком от 10 до 1, чтобы узнать, какие приключения ждут маленьких монстров. После прочтения задавайте вопросы малышу: «Кого встретили монстрики на своем пути?», «Чем закончилось их путешествие?», «Кто из монстриков больше всего понравился и почему?»

Ритмические стихотворения легко запоминаются, так малыш быстро освоит сложный обратный отсчет.

«Десять монстриков проснулись в подземелье.

Собирать они конфеты в Хеллоуин пойдут.

Чтобы страшно было всем в окрестных кельях,

Десять монстриков

Погромче хором крикнут:

«БУ-У-У!» Десять монстриков

От страха сами леденеют.

«Ау» — взвыл оборотень.

И их осталось… девять»

«Кто быстрее найдет?»

Научить ребенка обратному отсчету — важная задача книги. Но она не стала бы столь популярной только из-за этого. Внутри так много интересных мелких деталей!

Предлагаем ненадолго стать сыщиками.

Кто быстрее найдет три забавные летучие мышки? Кто быстрее найдет тыкву? Пусть ребенок пальчиком покажет и сосчитает мелкие детали на развороте книги. Игра отлично развивает внимание, усидчивость, а заодно учит считать.

«Сочини историю и придумай героя»

Что могло бы произойти с монстриками? Кого еще они могут встретить? Сочиняйте с ребенком свою историю, придумывайте приключения, а может, и самого монстрика! Как он выглядит? Какой у него характер? Какие поступки он совершает?

Пусть малыш сначала расскажет историю, а потом вместе нарисуйте ее на листке бумаги. Игра поможет развить фантазию, логику и умение рассказывать.

Фото: Shutterstock.com, alpinabook.ru