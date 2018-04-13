В Новом Уренгое мальчики примерили доспехи витязей, а девочки — сарафаны и кокошники

В Новом Уренгое на днях прошел конкурс юных модельеров, парикмахеров и визажистов «Модная феерия».

Самые громкие аплодисменты заслужили дошколята из детского сада «Руслан». С помощью родителей и воспитателей девочки смастерили кокошники и сарафаны, мальчики же в доспехах из сподручных материалов стали русскими витязями.

Необычную коллекцию «Роспись в красках» создали старшеклассницы из детского центра внешкольной работы «Дружба». Они разработали собственные узоры, опираясь на такие техники, как хохлома, гжель, городецкая роспись по ткани. На коллекцию у них ушло больше месяца.

— Днем — школа и спортивные секции, так что трудиться приходилось по вечерам, — рассказали они. — Все свободное время мы конструировали и моделировали. Гримировались на конкурс мы тоже самостоятельно. Грим у нас в тон костюмов — фольклорные мотивы.

Костюмы они дополнили необычными аксессуарами.

Воспитанницы старшей группы в детском саду «Загадка» «долго придумывали», что же смастерить на показ.

— Вот я вместе с мамой пошила такую накидку, — смущаясь, сказала шестилетняя Катя. — И нам помогали воспитатели.

Подобные конкурсы хорошо влияют на то, чтобы выявить у ребенка склонность к творчеству, и помогают развить вкус, считают родители.

— Именно работая над нарядами, дети учатся терпению, учатся чувствовать краски, разбираться в моде, постигать ее секреты, — объяснила Татьяна, мать четырехлетней участницы «Модной феерии». — Хотелось бы верить, что для наших маленьких умниц проведут еще не один конкурс или не одну выставку.

— В этом конкурсе нет побежденных и победителей, здесь все — молодцы! — подвела итоги Нина, бабушка одной из девчат. — После таких мероприятий, где так раскрываются таланты наших детей, нам верится, что молодежь у нас растет достойная.