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Смотрите, как смешно малыш приветствует пассажиров самолета
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Смотрите, как смешно малыш приветствует пассажиров самолета 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Никого нет на свете искреннее и раскрепощеннее, чем малыши. Эти крохи не беспокоятся о том, что о них подумают в обществе, они просто радуются жизни и делают то, что хотят.
По такому принципу живет и герой этого видеоролика. Мальчик с семьей собрался лететь на самолете, но прежде чем отправиться в путь, он решил познакомиться со всеми пассажирами на борту.
Зайдя в самолет, малыш решил поприветствовать каждого, до кого смог дотянуться. Мальчик протягивал незнакомцам свой маленький кулачок, чтобы получить ответное приветствие.
Пассажиры с радостью отвечали дружелюбному мальчику. Многие даже сами тянулись с соседних мест, чтобы поздороваться с крохой.
Все происходящие выглядело настолько мило, что мама малыша не смогла удержаться, чтобы не снять своего сына на видео. «Всем привет!» — говорит мама за кадром, а пассажиры, здороваясь с малышом, улыбаются и смеются от души.
Ролик настолько понравился пользователям интернета, что он быстро разлетелся по разным группам в социальных сетях. В комментариях к видео подписчики признаются, что без ума от этого открытого и воспитанного малыша.
Смотрите видео, оно обязательно поднимет вам настроение!
Фото: Shutterstock.com
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