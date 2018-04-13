Сын родился спустя 4 года после гибели родителей

Молодая семья Шэнь Цзе и Лю Си из Китая мечтала о детях. Спустя два года после того, как они заключили брак, муж и жена решили обратиться за помощью в этом вопросе в клинику — им требовалось экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Все для процедуры было подготовлено и до назначенного дня оставалось чуть меньше недели, когда супруги попали в смертельную аварию. ДТП унесло жизни Шэнь и Лю, а их "генетический материал" остался в клинике.

Родители погибших влюбленных боролись с больницей за то, чтобы те позволили им забрать замороженные эмбрионы, принадлежащие их детям — они хотели с помощью суррогатной матери родить внуков, чтобы самим воспитать их — единственное, что могло остаться от их собственных погибших детей.

Однако это противоречило законам Китая, которые запрещают суррогатное материнство. Но родственникам молодой семьи все же удалось отсудить у больницы замороженные эмбрионы. Таким образом, спустя 4 года после смерти родителей на свет появился их генетический сын, воспитанием которого занялись его бабушки и дедушки. Правда, те пока не знают, как лучше рассказать малышу его историю появления на свет и решили, что сделают это, когда парень вырастет. А пока, для маленького ТяньТянь, его родители живут заграницей…