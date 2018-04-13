Мужчине не понравилось, что ребенок плачет на улице, и он вызвал опеку и полицию

Житель Ростова-на Дону Дмитрий Ваулин прославился тем, что написал в прокуратуру , вызвал опеку и полицию к матери плачущего на улице ребенка, потому что ему показалось, что истерика двухлетки в общественном месте — это ненормально. Мужчина снимал сцену на улице и счел, что так не должно быть, потому что в его семье «такого не было никогда».

Редакция Cosmo первая заговорила о произошедшем, высказав точку зрения, с которой согласится любой, кто воспитывал детей. Приводим основные выдержки из текста:

«Отважный герой Дмитрий Ваулин никогда бы не посмел вести себя так с мужчиной, а с женщиной — можно, конечно: женщина не сможет себя защитить в такой ситуации. Женщина не сможет даже убежать, потому что у нее дети. Над ней можно издеваться, как заблагорассудится, и при этом чувствовать себя суперменом в развевающемся плаще: она — плохая, негодная мать (или не мать, — автор ролика почему-то предположил, что этот ребенок вообще украден, поскольку «что-то не похож на нее»), мучающая ребенка, а оператор Дмитрий — герой, который сейчас всех спасет и заодно научит жить.

На самом деле, мы все понимаем главное: Дмитрию Ваулину на этого ребенка совершенно наплевать. Человек, который действительно переживает за ребенка, поступил бы единственно правильным образом: предложил маме помощь.

Можно было забрать у нее мешки с мусором и выбросить самому. Можно было предложить повезти коляску, чтобы она могла спокойно взять ребенка на руки. Можно было прямо спросить, какую помощь она готова принять.

Но цели помочь ребенку у Дмитрия не было. У него была совершенно другая цель: почувствовать свое превосходство над другим человеком. Для этого он попытался унизить и запугать хрупкую женщину с тремя детьми. Женщину, которой и так очевидно в этот момент очень-очень непросто.

Мы несказанно рады тому, что Дмитрию это не удалось. Но проблема в том, что почти все наше общество — вот такой Дмитрий. А молодые матери, увы, далеко не всегда так спокойны и уверенны в себе.

Очень показательный диалог из видеоролика:

— Судя по всему, у вас вообще детей нет. — У меня есть. Но у меня такого не было никогда!

И мы нисколько не удивлены тем фактом, что у Дмитрия такого не было никогда. Потому что у него, как у подавляющего большинства отцов в нашей стране, дети есть только де-юре. А де-факто они есть только у матери. И мы сейчас не говорим даже о разведенных мужчинах, которые почему-то уверены, что развод целиком и полностью освобождает их от родительских обязанностей (напомним, от уплаты алиментов уклоняются 70% отцов, а среди оставшихся 30% солидная часть скрывает доходы и платит минимум — около двух тысяч рублей в месяц). Мы говорим о мужчинах, которые остаются в семье и почему-то считаются отцами, хотя родительские обязанности почти не выполняют.

Так что слова Дмитрия о том, что у него такого никогда не было, скорее всего, совершенно правдивы: у него — не было. Для того, чтобы знать, что у любого ребенка рано или поздно, так или иначе, но случается именно такая, прямо классическая детская истерика, — нужно быть этому ребенку родителем. Кормить, лечить, укладывать спать, купать, гулять с ним ежедневно с младенческого возраста, а не раз в месяц с пяти лет.

Если бы Дмитрий это делал, он бы точно знал: ТАКОЕ (заметно, как он выделил это слово голосом?) случается со всеми детьми. Без исключения. Просто этот мужчина не считал нужным полноценно выполнять свои родительские обязанности. Это раз. А два — он даже не соизволил хотя бы иногда интересоваться у матери своих детей, что, собственно, в жизни этих детей происходит. Хотя мы почему-то уверены, что на ТАКУЮ истерику она ему жаловалась. Просто потому, что это серьезное испытание для материнской психики и после очень хочется выговориться и получить сочувствие. Но какого нормального мужика интересуют эти бабские глупости, правда?»

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