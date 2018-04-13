Тест со скамейкой: кто виноват во всех ваших проблемах?

Существует очень интересный тест, разработанный для малышей-дошкольников. Перед ребенком лежат две картинки: на обеих нарисован мальчик и скамейка. Но на первом изображении мальчик бежит, а на втором упал, ударившись о скамейку. У малыша спрашивают: «Кто виноват?».

Трехлетние дети чаще всего отвечают, что виновата скамейка — она стояла на пути у мальчика и поэтому он ударился. Интересно то, что уже в возрасте пяти лет ребенок начинает говорить, что виновен все-таки мальчик, так как нужно быть внимательным и смотреть, куда бежишь.

Почему ответы так различаются у детей разного возраста? Все просто. В возрасте около 3 лет ребенок еще не способен критически относится к себе. Он не считает себя ни в чем виноватым. Мальчика на картинке он ассоциирует с собой, поэтому получается, что все из-за злополучной скамейки. После 5 лет уровень развития ребенка позволяет ему оценивать себя и свои поступки критически.

К чему же это мы ведем? А ведем мы к тому, что у некоторых взрослых до сих пор виновата скамейка.

Узнаете себя? Хорошо, если нет. Потому что взрослый человек должен понимать, что только от него зависят все его успехи и неудачи.

Возьмите, наконец, жизнь в свои руки! Каждый человек — это творец, который пишет свою жизнь самостоятельно: своими убеждениями, мыслями, вниманием, поступками и так далее. Даже если он не осознает или не хочет понимать это.

Поэтому, когда в следующий раз вы начнете жаловаться и винить обстоятельства и других людей в своих бедах, вспомните, что скамейка ни в чем не виновата!