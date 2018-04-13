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Дочь Татьяны Навки творчески поздравила маму с днем рождения
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Дочь Татьяны Навки творчески поздравила маму с днем рождения 

Letidor.ru 59 минут назад
Фото: Letidor.ru
Сегодня фигуристке и олимпийской чемпионке в танцах на льду Татьяне Навке исполнилось 43 года. Помимо добрых пожеланий от различных знаменитостей, она получила и очень трогательное поздравление от младшей дочери. Трехлетняя Надя прочла стишок, нарисовала открытку и спела песенку. Кроме того, девочка заявила, что хочет быть похожа на маму и повторить ее прыжки в фигурном катании.
Самое лучшее поздравление! 🌹🌸❤️
написала Татьяна Навка, делясь в Instagram роликом с участием Нади.
Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) 12 Апр 2018 в 11:39 PDT  «Лапулька! Умница! Самый дорогой подарок!👍🏻», «Милая девочка. С днем рождения, Татьяна», «Звезда моя! Поздравляю! Вдохновения и радостей. 💖Наденька-чудо», «Какая лапка маленькая! С днем рождения вас!», — комментируют ролик подписчики Татьяны Навки.
Прекрасное поздравление от прекрасной девочки! И я присоединяюсь!
написал в комментариях певец и композитор Игорь Николаев.
Уже поздравил в соцсетях свою партнершу по танцам на льду фигурист Роман Костомаров. Именно с ним Татьяна Навка стала олимпийской чемпионкой.
С днем рождения тебя моя дорогая, любимая партнерша! Большого тебе женского, семейного счастья! Будь здорова и сильна!😎❤️
отметил он.
Публикация от Роман Костомаров KRS (@romankostomarovkrs) 13 Апр 2018 в 12:42 PDT  Напомним, Татьяна Навка родилась 13 апреля 1975 года в городе Днепропетровск. В 2000 году она вышла замуж за своего тренера, чемпиона мира в танцах на льду Александра Жулина, 2 мая 2000 года в Нью-Йорке у них родилась дочь Александра. В 2010 году супруги развелись. Александра продолжает общаться с отцом и даже недавно танцевала с ним на балу. В 2010 году Навка познакомилась с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым, позже у них завязался роман. От Дмитрия Пескова 21 августа 2014 года Татьяна родила вторую дочь — Надежду. Влюбленные поженились, уже будучи родителями, 1 августа 2015 года в Сочи.
Фото: instagram/@tatiana_navka Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!
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