Карманные деньги для ребёнка: главные правила

И первым из вопросов должен стать вопрос «зачем?». Для чего ребёнку нужны свои деньги? Психологи уверено отвечают: чтобы научиться самостоятельно распоряжаться ими. Выполняя простые правила, вы поможете чаду быстро и эффективно развить этот полезный навык.

Не спешите начинать

Давать карманные деньги в пять лет бессмысленно — малыш не понимает ни их ценности, ни стоимости товаров, да и вообще толком ещё не умеет считать. Обычно вопрос становится актуальным в первом классе, когда у ребёнка меняется социальный статус и мышление. Теперь он школьник и может купить в столовой булочку или банан, а может отложить, чтобы скопить на вожделенный набор «Лего».

Не разбрасывайтесь, но и не скупитесь

У вас обеспеченная семья? Поздравляем! Но выдавать семилетке тысячу в неделю на «погулять» просто недальновидно. Так он точно не поймёт её ценности. Поговорите с родителями друзей вашего ребёнка, выясните, кто сколько даёт на карманные расходы. Если большинство одноклассников получают в день сто рублей, нехорошо давать своему ребенку пятьдесят. Нет, это не экономия, а издевательство.

Не решайте за него

«Вот тебе, Николай, двести рублей на карманные расходы. Купи себе и сестре по шоколадке», — напутствует мама. Глядите, как ловко ей удалось сломать всю концепцию воспитания самостоятельной личности, умеющей обращаться с деньгами. Понятно, хочется, чтобы брат позаботился о сестренке. Но это не тот случай: сейчас Коля должен сам принять решение — что и кому покупать. И никогда не ругайте маленького человека за его выбор. Вы даете эти деньги не для того, чтобы он что-то купил, а чтобы он чему-то научился.

А вот поощрять можно. Если какая-то покупка кажется вам хорошей и нужной, можно в ней поучаствовать. Хочешь себе этот конструктор? Мы готовы оплатить половину, остальные — твои.

Соблюдайте периодичность

Выдавать ребёнку деньги каждый день? Или раз в неделю, а то и в месяц? Ответ на этот вопрос зависит от уровня ответственности человека. Некоторые дети способны годами копить на айфон, а другим любая мелочь жжёт руки — хоть чупа-чупс, но куплю. И не вздумайте восполнять карманные, выданные на неделю, а спущенные за день. От такого обучения разумным тратам — эффект даже не ноль, а минус сто. Зачем тратить с умом, если денег всё равно ещё отсыпят?

Давайте всегда одинаковую сумму