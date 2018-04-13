Сюрпризы, которые ожидают вас после рождения ребёнка

Режим дня больше от вас не зависит

Это раньше вы устанавливали такой режим, который вам нравится. Может, вы «жаворонок» и привыкли вставать с первыми лучами солнца? А может, «сова», которая бодрствует ночью и спит до обеда? После рождения ребенка режим диктовать будут уже не ваши биоритмы.

У большинства младенцев бывают те или иные проблемы со сном: они путают день и ночь, спят в разные дни по-разному, иногда вообще не могут уснуть и капризничают. А еще дети тоже бывают «совами» и «жаворонками», и необязательно вам повезёт родить малыша с таким же режимом сна, как у вас. Как помочь малышу установить режим?

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У детей могут быть странные вкусовые пристрастия

Ещё один момент, которым ваш кроха может удивить вас, — питание. Открытие родители обычно делают тогда, когда начинается первый прикорм, — примерно в полгода жизни малыша. И если то, что карапуз отказывается есть пюре из брокколи или просит исключительно печенье, вас несильно удивит, то другие случаи заставят задуматься.

Например, когда малыш ни в какую не хочет попробовать нежнейшее мясное суфле, которое вы готовили полдня, но с удовольствием закусывает папиным бутербродом с варёной колбасой. Или выплёвывает сладкое яблочное пюре, и при этом активно уминает за обе щеки цветную капусту, запивая кислым кефиром. Кто их поймет этих детей?

Как сформировать у ребенка правильные пищевые привычки?

Не все книги по воспитанию одинаково полезны

Даже если вы, готовясь стать родителем, проштудировали кипу монографий психологов и пополнили свою домашнюю библиотеку несколькими полками книг по педагогике, это ещё не означает, что вы знаете, как воспитывать ребёнка.

Новорождённый сделает всё, чтобы показать вам: он не вписывается ни в один типаж, не соответствует ничьим ожиданиям и на него не действует ни один из умных педагогических приёмов. Поэтому не стоит качать в интернете все книги подряд, выберете несколько самых полезных и ориентируйтесь на них. Мы сделали для вас подборку лучших книг по детской психологии.

Позволить хитрость в отношении ребёнка можно

Вы обещали себе быть честны с ребёнком: всё объяснять и разъяснять, обо всём говорить прямо, запрещать только то, что действительно нельзя. Все родители-неофиты проходят через это. И очень быстро выясняют, что иногда ребенка проще отвлечь, занять чем-то полезным, прикинуться, что вы играете в интересную игру, чем пускаться в подробные объяснения. Самые полезные «хитрости» в нашей подборке.

С ребёнком нужно всегда быть начеку

С маленьким ребёнком вы всегда, как на пороховой бочке.

Готовьтесь к тому, что он попробует на вкус песок, мыло, шнурки. Постарается проглотить батарейки или запихнуть себе в нос и уши найденные на полу пуговицы или бусины… В общем, вы поняли: радио— и видеоняня, скрытые камеры, система слежения и несколько дополнительных пар глаз, ушей и рук вам просто необходимы. А еще необходимо знать, что делать, если малыш все-таки успел нашкодить, например, проглотил кусочек мыла.

Ребёнок не всегда будет делать то, что вы скажете

До рождения малыша вам казалось, что при правильном воспитании чадо обязано быть послушным. Про то, кто кого на самом деле воспитывает, мы уже говорили выше. Так что неудивительно, что при всех ваших усилиях и ухищрениях ребёнок не всегда будет покладистым (если хоть иногда — это уже победа). Конечно, особо тяжело родителям приходится в периоды детских кризисов. Одно радует — этих периодов всего 6, и между ними есть год, а то и несколько лет передышки и мирного сосуществования.

Что делать, если очередной возрастной кризис на пороге, читайте здесь.