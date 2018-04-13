Как без слов понимать ребенка

Маленькие дети невероятно чутки к невербальным способам общения — жестам, мимике, интонации. И показать своё особое отношение им можно не только с помощью слов.

Объятия

Считается, что человеку для нормального самочувствия нужно не менее трёх объятий в день, ребёнку для ощущения себя любимым — восемь. Обнимая своего малыша, мы сообщаем ему важнейшую информацию: «Ты — мой ребёнок, а я — твоя мама. Я люблю тебя независимо от того, удачлив ты ли нет». Это понимание придаёт ребёнку сил и составляет так называемую базовую уверенность в том, что он хороший.

Полное внимание

Когда ребёнок что-то рассказывает не стоит слушать его вполуха, сидя в интернете или отвлекаясь на телевизор. Уделите ему время. Установите контакт глазами и выслушайте. Если в данный момент у вас нет времени, скажите об этом малышу, обязательно сообщив, когда сможете выслушать. Этим вы транслируете ребёнку, что он важен вам, а его мысли заслуживают внимания. Кстати, есть 7 необычных способов узнать, как дела у ребёнка.

Выйти, когда он приходит

Когда подросший ребёнок возвращается домой с прогулки или из школы, заведите правило обязательно на минуту отрываться от дел, выйти в коридор и поцеловать или обнять. Это правило нелишне применять к каждому члену семьи. Этим вы как бы говорите: «Я ждала тебя». И только после этого расспрашивайте про оценки в школе.

Храните детские фото

И обязательно показывайте их ребёнку, рассказывая, как вы его ждали и как он рос. Малышу очень важно знать, что его хотели, что его ждали и радовались, когда он появился. Это знание составляет основу самооценки ребёнка, его успешности во взрослой жизни. А вы знаете, что есть 7 вещей, которые хранит каждая мама?

Принимайте друзей

С кем бы ни общался ваш ребёнок, вы должны уважать этот выбор. И когда ребёнок приводит к вам домой своего друга, примите и позвольте. Уже позже, наедине, вы можете обсудить с малышом его выбор, а также поведение друга, если оно кажется вам недопустимым, но ребёнок должен знать, что вы всегда на его стороне, и он может не опасаться показывать вам свою личную жизнь. Это относится и к правилу никогда не критиковать своего ребёнка в присутствии других, особенно одноклассников и учителей. Очень легко навредить одним неосторожным словом, и доверие будет потеряно.

Невербальные способы выражения любви гораздо действеннее, чем слова, потому что неискренность чувствуется там сразу. И если вы чувствуете, что не можете таким образом проявлять свою любовь к малышу, что есть какой-то барьер, отнеситесь к этому, как к очень серьезному знаку. Значит, что-то не так в вашем отношении к себе, а проявляется это в отношениях с малышом. Понимание — уже шаг на пути к исправлению ситуации.