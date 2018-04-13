Чайлдфри: нормально ли это

Однажды мы неминуемо входим в тот возраст, когда школьные подруги становятся матерями. И тогда становится актуальной бородатая шутка из интернета: «Все мои знакомые уже рожают по второму кругу, а я все ещё не знаю, кем стану, когда вырасту».

Чем старше я становлюсь, тем сильнее желание окружающих увидеть меня с животом. Пожилые соседки с каждым разом все взволнованнее спрашивают, когда «мой» позовет меня замуж — и когда мы «планируем деток»?

Родственники все тщательнее оценивают, не изменились ли мои формы и вкусы. Не дай бог я захочу бутерброд с селедкой вместо привычного с колбасой! Сразу же звучит полный надежды вопрос: «Ты беременна?!» Друзья, успевшие получить гордый статус родителей, снисходительно хлопают по плечу: «Вот родишь — поймешь, в чем счастье». Знакомый священник называет «бесплодной смоковницей». По его мнению, у меня два пути: завести детей вопреки желанию или идти в монастырь.

Моя жизнь превращается в плохую пародию на комедийный сериал. Как говорится, «родился девочкой — терпи». Но настоящая ирония заключается в следующем: чем старше я становлюсь, тем меньше хочу детей. Желание остаться бездетной растет с неумолимостью геометрической прогрессии. И я не одинока.

Согласно статистике, каждая пятая москвичка не хочет заводить детей. С каждым годом в мире в среднем на 25% увеличивается количество чайлдфри. В то же время больше 20% российских женщин (потенциальных чайлдфри) мучается от послеродовой депрессии, одна из причин которой — рождение ребенка вопреки собственному желанию.

«Что такое чайлдфри — норма или отклонение?» — спрашивает на форуме взволнованная мама девочки-подростка, объявившей, что не хочет детей. «Представьте, что с нами будет лет через 100, если все больше людей начнет демонстрировать „нетрадиционное“ отношение к традиционным семейным ценностям?» — мягко намекает статья с женского ресурса WomanAdvice. Первый канал настроен категоричнее: «Если дом не наполняется детским смехом, он наполняется кошмарами.»

Давайте расставим все точки над i и разберемся, кто такие чайлдфри, чем они угрожают российскому обществу и правда ли хотят повторить избиение младенцев, как сделал царь Ирод в Вифлееме, согласно Евангелию от Матфея.

Часто в российских соцсетях чайлдфри называют «добровольно вымирающими». Отчасти это правда: часть чайлдфри (заметьте: только часть) принадлежит к экологическому Движению Леса Найта за добровольное исчезновение человечества. Его суть проста: чтобы не наносить дальнейший ущерб биосфере Земли, люди должны вымереть. Лозунг движения: «Живите счастливо и вымирайте». Важное уточнение: никто из сторонников Найта не призывает к самоубийствам и, тем более, убийствам.

Еще одно устойчивое убеждение: чайлдфри не хотят иметь детей, потому что «не созрели» и «думают только о себе». Эгоизм чайлдфри — спорное утверждение. Земфира занимается благотворительностью: она помогает детским домам. Но сама детей иметь не хочет: цель ее жизни — самореализация.

Чайлдфри, считающих, что дети — помеха привычному образу жизни, называют «аффексьонады», согласно классификации канадского социолога Джин Виверс. В 9 случаях из 10 к этому типу относятся творческие люди, любящие путешествия и личную свободу. Они любят детей — просто не хотят заводить своих.

Вторая категория чайлдфри, «реджекторы», настроена агрессивнее. «Реджекторы» ненавидят все, что связано с материнством, грудным вскармиванием и уходом за ребенком. Хелен Миррен всю жизнь сознательно отказывалась от материнства, отчасти потому, что ее пугает процесс родов и возможные риски беременности.

Ни «реджекторы», ни «аффексьонады» не призывают сжечь всех детей мира в жерле вулкана — не надо путать чайлдфри с чайлдхейтом. Другое дело, что чайлдфри «социально неудобные»: они нарушают многовековую патриархальную традицию российского общества, согласно которой призвание созданной из ребра Адама женщины состояло в воспитании детей и бесконечном смирении. РПЦ поддерживает демонизацию чайлдфри, считая их следствием влияние прогнившего Запада. Православная Церковь предлагает ввести налог на бездетность и призывает женщин рожать как можно больше детей, невзирая на бедность.

Те, кто ненавидит чайлдфри, забывает о свойстве человека менять убеждения. В начале 2000-х в Австралии провели исследование. Опросили молодых женщин 20-ти лет, хотят ли они иметь детей, а затем задали им тот же вопрос через 10 лет. 40% опрошенных поменяли изначальную точку зрения: те, кто категорически отказывался от материнства, задумались о продолжении рода, и наоборот, мечтавшие о детях решили никогда их не заводить.

Я не считаю себя стопроцентной чайлдфри: думаю, что моя позиция во многом продиктована давлением окружающих. Но даже если я захочу иметь детей, чайлдфри никогда не вызовут во мне желание немедленно начать «охоту на ведьм». С тех пор, как изобрели надежную контрацепцию, материнство — не обязанность, а свободный выбор каждой женщины. Поэтому живите радостно и не мешайте другим жить, как они хотят.

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