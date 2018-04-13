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Суррогатная мать родила ребенка, чьи родители погибли 4 года назад
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Суррогатная мать родила ребенка, чьи родители погибли 4 года назад 

МедикФорум 40 минут назад
Фото: МедикФорум
В Китае на свет появился ребенок, чьи биологические родители погибли в автомобильной катастрофе четыре года тому назад. Малыша выносила суррогатная мать. Суррогатная мама дала жизнь малышу в Китае через 4 года после того, как его родители погибли в автомобильной катастрофе. Незадолго до трагического происшествия будущие папа и мама ребёнка проходили через лечение бесплодия в специализированной клинике, которая получила их сперматозоиды и яйцеклетки. После смерти супругов их родители пытались через суд добиться от клиники доступа к замороженным оплодотворенным эмбрионам, которые хранились в специальном холодильнике. И лишь 4 года спустя эмбрион пересадили в матку суррогатной матери, которая и произвела на свет ребенка по имени Тьян Тьян, что переводится с китайского как сладкий. Отметим, что суррогатное материнство в Китае запрещено законом, поэтому женщину пришлось искать за границей. Обнаружили ее в Лаосе, который является одной из самых бедных стран Азии. Однако рынок суррогатного материнства здесь переживает бум, так как помогает местным женщинам сводить концы с концами. Также достаточно распространенной данная практика является в таких азиатских странах, как Таиланд, Камбоджа и Непал. Бабушка и дедушка Тьян Тьяна поведали, что малыш постоянно улыбается, у мальчика глаза его матери, но черты лица больше напоминают отца. Дедушке и бабушке ребёнка пришлось преодолеть очень много различных юридических и этических препятствий перед тем, как замороженный эмбрион их будущего внука был вывезен из Китая. А затем им пришлось приложить немалые усилия и для того, чтобы рожденный в Лаосе мальчик получил китайские документы и был признан гражданином КНР. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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