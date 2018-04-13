Сразу четверых детей родила жительница Новосибирска

«Действительно, молодая женщина, жительница Новосибирска родила четверых малышей, — сообщила заместитель главного врача Татьяна Филатова . — Мама чувствует себя хорошо. Пока больше никакой информации дать не могу».

Известно, что женщина, ставшая многодетной матерью за один раз, — выпускница СГУПСа. Окончила вуз в 2008 году. Замуж вышла год назад.