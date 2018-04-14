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Жительница Новосибирска родила четверняшек и впервые стала мамой
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Жительница Новосибирска родила четверняшек и впервые стала мамой 

АиФ-Новосибирск 3 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Жительница Новосибирска Марина Стеклова родила сразу четверых малышей: трех девочек и мальчика. Как сообщают «Новосибирские новости», мамой 32-летняя роженица стала впервые, причем к процедуре ЭКО женщина не прибегала.
Малыши появились на свет в пятницу, 13 апреля, в роддоме №4. Роды проходили с помощью операции кесарева сечения и длилась 5 минут. Малыши родились доношенными, но вес, как и бывает в таких случаях, небольшой. Самый крупный — у мальчика — 2,4 кг. Сейчас мама и ее четверняшки чувствуют себя хорошо.
Интересно, что на первом УЗИ Марине сказали, что она ждет двойню и только незадолго до родов пара узнала, что детей у них будет четверо. Неожиданно ставшая многодетной семья сейчас живет в однокомнатной квартире, купленной в ипотеку, но прибавлению все равно очень рады.
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 Ещё 2 источника 
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