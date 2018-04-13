Айя, Моисей и Майк: в Оренбурге за неделю родились 146 малышей

В Оренбурге за неделю родились 73 мальчика и 73 девочки, сообщает городское управление ЗАГС.

Редкими именами юных оренбуржцев стали: Татьяна, Василиса, Николь, Илона, Кира, Надежда, Аврора, Мирослава, Каролина, Айя, Лаура и Моисей, Степан, Семён, Платон, Харитон, Майк, Филипп, Вадим, Демид.

Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Михаилами, Артёмами, Матвеями, Максимами и Викториями, Дарьями, Евами, Ксениями.

62 малыша стали в семьях первыми детьми, 59— вторыми, 15— третьими, 4-четвертыми, 1–пятым.

49 влюбленных пар заключили законный брак. К сожалению, 49 семей официально распались.