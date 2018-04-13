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Космолеты и летающие тарелки создали богородские дети
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Космолеты и летающие тарелки создали богородские дети 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В студии «Вместе с мамой» районного досугового центра «Богородское» состоялось занятие, посвященное Дню космонавтики.
Для детей и их родителей, которые занимаются в бесплатной студии «Вместе с мамой» ДЦ «Богородское», было организовано увлекательное занятие, посвященное Дню космонавтики. Мальчикам и девочкам и, конечно же, их мамам было предложено с помощью бумаги, пластилина, красок создать свои варианты космических ракет, звездолетов, летающих тарелок и даже пришельцев.
Малышам такое предложение пришлось по душе, и они с удовольствием отправились в «космическое путешествие».
Студия через час усердного труда превратилась в настоящий космодром. Здесь красовались самые разнообразные летательные аппараты, которыми управляли земляне и гуманоиды.
Все участники получили от занятий огромное удовольствие, а дети попросили родителей дома еще раз вернуться к теме «космонавтика» и создать новые космические корабли, которые будут бороздить просторы Вселенной.
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