А как же Тристан? Хлое Кардашьян стала единственным опекуном дочери

Вчера в семье Кардашьян произошло радостное событие: Хлое родила дочку. Отцом малышки стал Тристан Томпсон, с которым звезда реалити-шоу состоит в гражданском браке. Зарубежные СМИ сообщили, что на настоящий момент Хлое является единственным опекуном и может полностью оградить ребенка от общения с отцом. К слову, такая ситуация не исключена, учитывая, что Тристан незадолго до родов изменил своей возлюбленной.

Если ребенок рождается вне брака, то в соответствии с законом Огайо мать имеет единоличную опеку. Отцу необходимо обратиться в суд с просьбой установить отцовство и предоставить ему права на воспитание ребенка. Однако если ребенок переедет в другой штат и будет находиться там не менее полугода, то в силу вступят уже другие законы, — прокомментировали юристы.

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон

Напомним, что накануне родов в Сети появилось видео, на котором 27-летний Тристан Томпсон целуется со стриптизершей и моделью Лани Блэр. После репортерам удалось сделать несколько кадров, где видно, что баскетбольная звезда провожает незнакомку до отеля. Новость моментально распространилась в СМИ и, конечно же, дошла и до беременной Хлое Кардашьян. На фоне скандала у Хлое начались преждевременные схватки.