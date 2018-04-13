Семье, искавшей дочь 24 года, помог художник, который представил ее взрослой

Эта невероятная история произошла в Китае. В течение долгого времени родители пытались найти своего ребенка и обнаружили ее живой и счастливой.

Девочка пропала в возрасте 3 лет. Родители тогда работали в овощной лавке и заметили лишь через некоторое время, что малышка Кифенг пропала. Убитая горем семья годами пыталась найти ребенка, размещая объявления в газетах и в интернете. До последнего семья надеялась, что девочка вернется домой. Отец даже отправился работать таксистом, в надежде, что увидит ее на улице. На заднее стекло машины мужчина прикрепил баннер и раздавал его всем прохожим. Увы, но фотографии маленькой Кифенг у них не было, поэтому они использовали фото ее сестры — девочки были очень похожими.

За все время несколько раз китайская полиция находила девушек, которые могли бы оказаться потерявшейся Кифенг. Но анализ ДНК давал отрицательный результат. Однажды полицейский художник прочитал в СМИ об этой истории и решил, что он может помочь семье. Он создал предполагаемый портрет повзрослевшей Кифенг и распространил его в Сети. На другом конце страны девушка увидела фото и узнала на нем себя. Она связалась с отцом, который подтвердил все подробности из ее жизни: у нее был шрам на лбу и когда она плакала, ее тошнило. Эти же особенности совпали и с жизнью Кан Ин. Они провели ДНК-тест и оказалось, что Кан — и есть пропавшая Кифенг. За все время девушка успела обзавестись семьей и двумя детишками. За чудесной встречей воссоединения семьи следил весь Китай. ​