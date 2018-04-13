Ещё
Семье, искавшей дочь 24 года, помог художник, который представил ее взрослой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Семье, искавшей дочь 24 года, помог художник, который представил ее взрослой 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Эта невероятная история произошла в Китае. В течение долгого времени родители пытались найти своего ребенка и обнаружили ее живой и счастливой.
Девочка пропала в возрасте 3 лет. Родители тогда работали в овощной лавке и заметили лишь через некоторое время, что малышка Кифенг пропала. Убитая горем семья годами пыталась найти ребенка, размещая объявления в газетах и в интернете. До последнего семья надеялась, что девочка вернется домой. Отец даже отправился работать таксистом, в надежде, что увидит ее на улице. На заднее стекло машины мужчина прикрепил баннер и раздавал его всем прохожим. Увы, но фотографии маленькой Кифенг у них не было, поэтому они использовали фото ее сестры — девочки были очень похожими.
За все время несколько раз китайская полиция находила девушек, которые могли бы оказаться потерявшейся Кифенг. Но анализ ДНК давал отрицательный результат. Однажды полицейский художник прочитал в СМИ об этой истории и решил, что он может помочь семье. Он создал предполагаемый портрет повзрослевшей Кифенг и распространил его в Сети. На другом конце страны девушка увидела фото и узнала на нем себя. Она связалась с отцом, который подтвердил все подробности из ее жизни: у нее был шрам на лбу и когда она плакала, ее тошнило. Эти же особенности совпали и с жизнью Кан Ин. Они провели ДНК-тест и оказалось, что Кан — и есть пропавшая Кифенг. За все время девушка успела обзавестись семьей и двумя детишками. За чудесной встречей воссоединения семьи следил весь Китай. ​
Anews: последние новости
В элитной школе мальчикам разрешили носить юбки "100 000 рублей за оплодотворение". Откровения отечественных стриптизеров Неожиданные модные правила, которым следуют в королевской семье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже153
Толкалина показала идеальные ноги в необычном месте9
Кто из звезд сознательно не бреет подмышки1
Рыжеволосые звезды, которым поклоняется весь мир1
Сын родился спустя 4 года после гибели родителей9
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение