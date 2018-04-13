«Ребенок кричал минут 15»: блогер заявил в прокуратуру на многодетную мать

Житель Ростова-на-Дону Дмитрий Ваулин снял на видео прогулку многодетной мамы с тремя детьми. Мужчину возмутило, что мальчик кричал в течение 15 минут, и она не могла его успокоить. Пользователь опубликовал видео на своей странице в Facebook.

В ролике женщина катит перед собой коляску и держит за руку ребенка постарше. Мальчик плачет и кричит: «Хочу домой!» Мама пытается его успокоить: «Пойдем, зайка», говорит, что нужно выбросить мусор.

Заметив «оператора», женщина предлагает ребенку помахать в камеру: «Помаши, вон дядя себе досуг организовал». Тот отказывается.

Ваулин просит девушку представиться, говорит, что вызвал полицию. «Я думаю, отдел надзора над несовершеннолетними разберется, кто маньяк, кто не маньяк, нуждается ли семья в надзоре», — добавляет он.

В подписи к видео пользователь отметил, что также обратился в прокуратуру

Подписчики Дмитрия разошлись во мнениях. Большинство из них заявили, что мужчина мог бы помочь многодетной матери, а снимать истерику ребенка на телефон он не имел права. «Вы, конечно, герой», — иронизируют пользователи.

Другие посчитали, что автор ролика поступил правильно, проявив бдительность. «Вы молодец, что не прошли мимо, теперь мама будет больше следить за собой. И за ребёнком», — высказались комментаторы.

«Мне кажется, эта волна негатива вызвана просто тем, что некоторые считают ребёнка своей собственностью, а мужчин — чмошниками. К их сведению, рабство давно отменили и права детей защищены Семейным Кодексом. И прошу не орать у меня под окнами десятками минут. Надеюсь, отдел опеки поможет этой женщине и непонятно чьему ребёнку», — заключил Ваулин.