Показ мод для беременных, мастер-класс «Стильный малыш» и веселые конкурсы: 15 апреля на фестивале «Пасхальный дар» пройдет праздник для будущих…

Фестиваль «Пасхальный дар» посвящен самым прекрасным в мире вещам — весне, творчеству, добрым делам! А что может быть добрее и прекраснее, чем счастливая семья и рождение ребенка? В финальный день фестиваля, 15 апреля, с 12.00 до 16.00 на Тверской площади проведут красочный праздник для беременных — с познавательными лекциями и мастер-классами, показом мод, атмосферной фотозоной, веселыми конкурсами и викторинами. Их победители получат ценные призы, среди которых — детская кроватка и коляска! Гостям праздника расскажут, как правильно выбрать роддом, научат их создавать стильные аксессуары для младенцев и многому другому. Приглашаем не только будущих мам, но и пап! Мероприятие организовано совместно с телеканалом «Домашний». Участие бесплатно для всех желающих!

15 апреля, в последний день фестиваля «Пасхальный дар», на Тверской площади проведут незабываемый весенний праздник. Его героями, а вернее, героинями станут те, для кого эта весна — особенная, а именно — беременные женщины! Для них, а также счастливых будущих пап, приготовили много приятных сюрпризов. Интерактивная программа продлится с 12.00 до 16.00. Все участники праздника получат подарки от телеканала «Домашний» и смогут познакомиться со всеми героинями шоу «Беременные». А развлекать их будут аниматоры на ходулях в костюмах аистов — главного символа грядущего пополнения в семье!

В праздничном лектории специалисты поговорят с будущими родителями на самые животрепещущие темы. Расписание лекций можно будет найти на площадке, а также их начало будет анонсировать ведущий праздника.

Вместе с руководителем центра «Выбор родителей» Татьяной Буцкой мы поговорим о том, как выбрать роддом. На лекции «Вам и не снилось» гости узнают все о здоровом сне ребенка. Главный врач института репродуктивной медицины «REMEDI» Младова Елена проведет лекцию «Тридцать пять плюс», на которой поведает об особенностях беременности и здоровье будущих мам старше 35 лет. А Тамара Васильевна Казюкова — профессор кафедры педиатрии, на лекции «Воспитание питания» расскажет о правильном питании беременных и новорожденных.

Будущих мам ждут увлекательные творческие мастер-классы. На занятии «Стильный малютка» будем вышивать оригинальные слюнявчики, расписывать бутылочки научимся во время урока «Калейдоскоп», а еще для будущих мам подготовили модный мастер-класс от дизайнеров «Стильная беременность».

О последних тенденциях в моде для беременных можно будет узнать на показе-дефиле от Дома Моды Швабауэр, который также пройдет на Тверской площади!

Участие в веселых викторинах и конкурсах подарит массу позитива и мамам, и папам, и их малышам! Например, во время одного из конкурсов папам предложат максимально быстро и ловко сменить подгузник и запеленать куклу-младенца.

Счатливчикам-победителям достанутся ценные призы — полугодовой запас качественной зубной пасты, обеззараживатель воздуха, подушки для беременных, прекрасная детская кроватка, стильная коляска и многое другое!