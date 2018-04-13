Теперь официально: принцесса Монако Шарлотта Казираги беременна во второй раз

Журналисты уже несколько раз приписывали Шарлотте беременность, но официально она подтвердилась только сейчас. Итальянская версия журнала Vanity Fair эксклюзивно сообщила, что принцессе вскоре подарит ребенка своему жениху сыну французской актрисы Кароль Буке Димитрию Рассаму. Малыш появится на свет летом, тогда же состоится и свадьба пары. Сама Шарлотта пока предпочитает не афишировать свое интересное положение. На днях она вышла в свет, но выбрала черный наряд, который отлично скрывал ее новые формы.

Для Шарлотты и ее жениха этот ребенок станет вторым. У Казираги от отношений с актером Гадом Эльмалехом подрастает 4-летний сын, а у Рассамы есть 6-летняя дочь от модели Маши Новоселовой.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Global Look Press, Getty Images