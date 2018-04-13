Британская полиция «устроила» на работу плюшевых мишек

Если в Великобритании вас остановит патрульная машина, то в ней, кроме офицера полиции, обязательно будет сидеть плюшевый мишка. Не бойтесь, мишка не будет вас штрафовать или арестовывать, он здесь не для этого.

Британская полиция решила, что такая практика поможет им в налаживании контактов с детьми. Игрушки очень хорошо успокаивают малышей, которые попали в ДТП. Дети отвлекаются на мишку, и у врача появляется возможность спокойно оказать ребенку первую помощь, а у полицейского — разобраться в ситуации. А еще мишки помогают наладить контакт с детьми, которые потерялись или стали жертвами преступлений.

Для того, чтобы собрать нужное количество плюшевых помощников, Департамент дорожной полиции графства Сассекс объявил, что будет принимать пожертвования в виде старых и новых игрушек. Но некоторые сотрудники покупают медведей и сами, на свои средства, потому что это и правда работает. Работу полиции с игрушками уже давно наладили в Германии и Голландии. Надеемся, что эта замечательная идея когда-нибудь найдет свое воплощение и в России.

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