Как отцы переживают преждевременное рождение детей

Продолжение истории Тани Виноградовой, мамы девочек-двойняшек Оли и Сони, появившихся на свет на 25-26 неделе беременности.

Что переживают отцы

Мой муж очень сильно волновался, и все дни, которые я провела в роддоме, целый день был у охранников, уезжая домой только на ночь, потому что на ночь не оставляли. Он целыми днями находился там, чтобы когда я могла встать и выглянуть в окно, мы друг друга увидели. Так действительно легче, потому что когда ты совсем один, и вокруг тебя только кричащие дети и счастливые мамы — это очень нелегко.

На самом деле мы вообще себе не представляем, насколько нелегко мужчине. Это только так кажется, что только женщины переживают, а мужчины просто уходят, если что-то случается. Такие ситуации — это всегда показатель, врали вы друг другу про «в горе и в радости» или нет. Никто не уходит в одно мгновение просто потому, что появились серьёзные проблемы: либо у вас до проблем все было так себе, либо вы просто не знали, что все у вас было так себе.

Мужчина переживает не меньше, но по-другому. Конечно, женщине сложнее — все эти ощущения, переживания, сами преждевременные (да и любые) роды — этого не сможет прочувствовать мужчина. Но они чувствуют по-другому, по-мужски, они тоже любят своих детей и тоже переживают серьезное потрясение.

Мой муж действительно ждал и хотел детей. В реанимации нельзя фотографировать, но я все-таки сделала это, очень аккуратно, и показала ему. Говорят, что мужчин надо беречь от потрясений, да и вообще не показывать ничего «такого», но у меня все было просто: я — мама, он — папа, дети общие и проблемы и радости тоже общие.

Он посмотрел на фотографии и сказал мне, не задумываясь: «Они очень маленькие, но они же дети, наши дети.»

И в этот момент я поняла, что он в теме, что мы на одной волне, он чувствует то же, что и я, и что я тоже должна его поддерживать.

В общем-то, мы поддерживали друг друга, как и в любой другой стрессовой ситуации. Мужчины обычно не читают про всякие возможные проблемы, заболевания, последствия. Моя поддержка заключалась в том, что я постоянно говорила ему, что у нас все будет хорошо, и он мне верил, потому что знал, что я всё читаю, что мне тоже плохо, но я верю.

Когда ты возвращаешься домой без детей, тебе очень необходимы тактильные ощущения, которых ты лишена. Поэтому мы постоянно обнимались, эти простые объятия были нашим спасением. Я старалась не плакать при нем и не ныть, потому что знала, что ему тоже очень трудно, не давать думать о плохом. Он с головой ушел в работу, так ему было легче, но каждый день приезжал в больницу к детям и общался с врачами вместе со мной. Это тоже важный момент — когда вы вместе находитесь у детей и потом обсуждаете, кто шевелил ножкой, кто ручкой, какие-то успехи, улучшения. Это очень важные счастливые мгновения в такой тяжелый период, которые нельзя терять. Вдобавок ко всему, на стрессе можно пропустить какую-то информацию от врача, а вдвоем у вас больше шансов быть в курсе всего происходящего, насколько это возможно.

Пока все живы — всегда можно бороться, и всегда есть, за что. Это не конец света. Конечно, каждый хочет комфортной и счастливой жизни для своего ребенка, но если не бороться, то можно и здорового загубить. Никому из нас не хотелось бы, чтобы нас бросили, если бы с нами что-то случилось. Это мое мнение. Я знаю, что мнения нельзя навязывать, но мне бы хотелось, чтобы другие родители такую позицию разделяли.

Продолжение в следующем материале.

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