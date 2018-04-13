Собака по кличке Говоруша из приюта «Химки-2» обрела дом

Ее один раз уже забирали домой, но однажды она потерялась.

— Добрая семья была с маленькими детьми — искали друга, компаньона себе. Через месяц Говоруша сбежала: испугалась на улице встречной собаки и выскользнула из ошейника, — рассказывают волонтеры. — Неделя поисков, нервов и переживаний. Несколько людей почти каждый день ходили, отслеживали, пытались поймать. После этой истории Говоруша вернулась в приют.

К счастью, нашлись новые хозяева. Теперь малышка будет жить в семье без детей, суеты и шума, где гармония и спокойствие. (то)