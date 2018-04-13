Какие фамилии на Руси давали внебрачным детям

В царской России дети, рожденные вне брака, навсегда получали соответствующее клеймо в виде фамилии, которая словно «сообщала» социуму происхождение своего владельца. И если благородные родители наделяли таких своих отпрысков усеченными фамилиями, все-таки указывающими на происхождение их рода, то неимущие сословия навсегда оставляли на внебрачных, ни в чем не повинных детях печать несчастья, порой даже в виде бранных слов.

Церковь на страже морали

Однако, неприязненное отношение к внебрачным детям на Руси было не всегда. Известно, что князь Владимир «Красное солнышко» был «прижит» князем Святославом Игоревичем от ключницы Малуши. Но это не помешало Владимиру стать Великим князем киевским, оставившим после себя многочисленное потомство как от наложниц, так и рожденное позже в нескольких церковных браках. И все его дети считались княжеского рода.

Но уже в XVI веке отношение к детям, рожденным вне брака, стало меняться и тому немало способствовала Русская православная церковь . Поддерживая брачное сожитие, освященное церковным благословением, духовенство всячески подчеркивало свое несочувствие последствиям внебрачных связей, порой даже отказываясь крестить таких младенцев. Незаконнорожденные юноши признавались церковью запятнанными и не допускались к священническому сану. Такое же отношение было и к незаконнорожденным девушкам, которых молодые батюшки даже не рассматривали в качестве невест.

Под влиянием церковных проповедей и в обществе постепенно поменялось отношение к внебрачному происхождению человека. Вскоре на всей территории Российской империи такие дети оказались «незаконными», даже для своих родителей они зачастую становились чужеродными, а в официальных документах их и вовсе именовали «зазорными».

Армия сирот

Только начиная с XVIII века незаконнорожденных детей в России с каждым годом становилось все больше. Этому немало способствовало создание регулярной армии, куда рекрутов забирали на 25 лет, а ведь это были молодые парни, которые накануне успевали обвенчаться. Их жены свои лучшие годы должны были проводить в одиночестве, ожидая супруга только на побывку. И зачастую, когда солдат уже украшенный сединой, наградами и шрамами впервые оказывался дома, то его встречал незаконный, «зазорный» ребенок, а то и не один. Но это если солдатка жила отдельно, а не в семье мужа. А в этом случае женщина любыми путями стремилась избавиться от ребенка. На рубеже XVIII-XIX веков убийства незаконнорожденных детей среди крестьян, мещан и в большей степени солдаток были повальными, и не потому, что матери ненавидели таких своих отпрысков. Их дальнейшая судьба заранее была настолько плачевной, что родители считали, что им лучше не жить.

Если у «зазорного» ребенка не находилось попечителя, то он не имел права ни на что и не мог даже обучиться какому-нибудь ремеслу. Мальчики считались «казенными» детьми и их в первую очередь отправляли в армию, порой еще до совершеннолетия. Судьба девочек вовсе теряется во мраке.

Позорные фамилии

До XIX века незаконнорожденные дети простолюдинов не получали фамилии, а только клички. Их записывали в официальные документы и в дальнейшем каждому было понятно, кто этот человек.

Наиболее распространенные клички «зазорных» детей, изредка превращенные потомками в фамилии были байстрюк, безбатьковщина, беспуток, выблюнок, выгунок, выпороток, выплыш, выстирок, закрапивник, зауголок, капустник, курвач, курвенок, марыш, замарыш. [С-BLOCK]

Иногда местные священники при крещении приписывали им в метрики свои прозвища и они тоже в дальнейшем становились фамилиями: Иудин, Иов, Христарадин.

Позже, в семьях, где ребенок рос только с родной матерью и чужим ему отцом, его считали чужеродным наполовину. Такие дети не имели настоящего отчества и в метриках записывались обычно как Половинкин, или сын полу Анны, позже это превращалось в Полуанин, Полуварварин, Полунадеждин. Или же в метрике использовали девичью фамилию матери, иногда крестного отца, но опять же эти дети были их «наполовину», и тогда получались Полупьянов, Полоумнов, Полустроев, Полукроев и т.д.

Благородные наполовину

У русских аристократических династий ситуация с незаконнорожденными детьми была более гуманной. Высокородные отпрыски, пусть и не получали все титулы своих родителей, но редко бывали лишены какого-нибудь наследства, их всегда обучали и часто за границей. И все-таки практика отметить «зазорного» ребенка существовала и у дворян. Фамилии таких детей, даже если их родители — члены императорской семьи, образовывались усечением фамилии отца. Например, незаконнорожденные Трубецкие, тоже получавшиеся таковыми лишь наполовину, становились Бецкими. Голицыны — Лицыными, Долгоруковы — Рукиными, Потемкины — Темкиными. Часто образованные дворяне для составления фамилий своих бастардов использовали анаграммы. Например, Шубин — Нибуш, Чарналуский — Луначарский.

Порой князья использовали для фамилий своих незаконных отпрысков географические названия, где располагались их родовые поместья. Так, например, незаконнорожденный сын светлейшего князя Григория Орлова и императрицы Всероссийской Екатерины II носил фамилию Бобринский, поскольку именно в Бобриках у него была земля и усадьба, которую ему подарили родители. [С-BLOCK]

Еще благородные, но незаконные отцы часто выискивали в своих родословных первоначальные, но со временем утерянные династические фамилии и приписывали их своим детям. Так все внебрачные дети императора Александра II от Екатерины Долгоруковой, а затем и их потомки носили фамилию Юрьевские, поскольку Юрьевы — было одно из прозвищ бояр Романовых, от которых вел свой род русский императорский дом.

Только в начале XX века все незаконнорожденные дети стали получать те фамилии, которые им пожелали оставить их родители. И в них уже, зачастую не были зашифрованы обидные прозвища и данные о том, что они — родные лишь наполовину. Однако, предосудительное отношение к таким детям еще долго сохранялось в обществе и полностью исчезло лишь к концу XX века.