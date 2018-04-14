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Юлия Такшина воссоединилась с бывшим супругом ради детей
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Юлия Такшина воссоединилась с бывшим супругом ради детей 

Passion.ru 20 минут назад
Фото: Passion.ru
Звезды сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина и Григорий Антипенко были одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. У актеров есть двое сыновей — 10-летний Иван и 8-летний Федор, однако, в 2012 году пара официально оформила развод. В недавнем интервью для газеты «Большая Москва» Юлия откровенно призналась, что спустя шесть лет после развода воссоединилась с бывшим супругом.
«Напряжение между нами прошло. Не то, чтобы быстро, но сейчас его точно нет. Сейчас мы семья. Так сложилась жизнь. Да, родители вместе не живут, но, тем не менее, мы стараемся сохранить семью, которая будет как крепость. Мы крепость. Это уже степень какого-то родства — я искренне переживаю за него, искренне желаю, чтобы у Гриши была работа, чтобы он был счастлив. А если он будет счастлив, то и дети буду счастливы», — рассказала актриса.
Юлия также объяснила, в чем важность сохранения семьи: «Когда Григорий приходит хмурый, что-то не получается — такое всегда чувствуется, это всегда отражается на настроении всей семьи. А мне хочется, чтобы дети получали только положительные эмоции, потому что речь идет о наших детях. Я всегда очень стараюсь, чем могу, помочь Грише эмоционально. То же самое и Гриша делает. Я никому не позволю обидеть Гришу, и он никогда не позволит обидеть меня. Дети это ценят и учатся у нас. Иначе нельзя. Мы же мальчиков растим, мужчин будущих. Они должны видеть хороший пример».
Напомним, не так давно старший сын пары Иван дал интервью журналу StarHit, в котором показал себя не по годам взрослым и разумным. Так, редактор журнала Александра Мартынова была весьма удивлена, когда 10-летний мальчик, встретив ее в мамином автомобиле, предложил настроить кондиционер потеплее, поскольку журналистка замерзла на улице.
Фото: instagram, starface
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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