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Звезды сериала «Не родись красивой» Такшина и Антипенко воссоединились ради двоих детей
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Звезды сериала «Не родись красивой» Такшина и Антипенко воссоединились ради двоих детей 

WMJ.ru 37 минут назад
Фото: WMJ.ru
Звезды сериала «Не родись красивой» шесть лет состояли в незарегистрированном браке. У пары подрастает двое сыновей 10-летний Иван и 9-летний Федор. Но сохранить отношения одной из самых красивых пар российского кинематографа на тот момент не удалось. Но в недавнем интервью Юлия заявила: теперь они с Григорием снова семья.
— рассказывает Юлия в интервью «Большая Москва».
Юлия отметила, что для нее важно правильно и гармонично воспитывать детей.
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Фото:Instagram, Global Look Press
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