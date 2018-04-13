«Праздник для беременных»: общение с психологом, мастер-классы и уроки макияжа

16 апреля на главный женский телеканал страны возвращается популярное шоу «Беременные». В честь запуска нового сезона «Dомашний» готовит большой сюрприз для тех, кто готовится к самой главной встрече в жизни — рождению ребенка.

15 апреля в 12:00 телеканал приглашает всех желающих на «Праздник для беременных», который состоится на Тверской площади.

Атмосферная фотозона и творческие мастер-классы — лишь малая часть приятных событий, которые в этот день обязательно подарят положительные эмоции тем, кто в них особенно нуждается. Будущим папам тоже будет чем заняться на празднике: пройти школу молодых отцов, поучаствовать в соревнованиях и выиграть призы, которые по достоинству оценят малыши, как только появятся на свет!

15 апреля с 12:00 до 18:00 для гостей мероприятия будет работать лекторий, где можно будет получить ответы на самые неожиданные вопросы, например, «на каком боку лучше спать перед родами?», «стоит ли сдерживать себя, когда хочется заесть шоколадку соленым огурцом?» или «как стать по-настоящему счастливыми родителями?»

Все гости праздника не уйдут без подарков от «Dомашнего» и смогут лично познакомиться с героинями шоу «Беременные» всех сезонов.

Место: Тверская площадь

Время: 12.00 Вход бесплатный.