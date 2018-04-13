Ещё
Дуэйн Джонсон мечтает о сыне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дуэйн Джонсон мечтает о сыне 

Клео.Ру 1 час назад
Фото: Клео.Ру
Он с радостью ожидает появления третьей дочери, ведь Лорен Хашиан (Lauren Hashian) вот-вот должна родить. Дуэйн Джонсон (Dwayne Johnson) признавался ранее, что ему нравится быть окруженным женщинами, однако он все же отчаянно хочет сына.
Публикация от therock (@therock)
1 Фев 2018 в 1:11 PST  В интервью на шоу The Graham Norton Show 45-летний актер признался, что он не перестанет стараться, чтобы заполучить наследника. Говоря о беременности своей невесты, он сказал: «Это девочка. Что-то мальчики у меня не получаются, но я буду продолжать пытаться — в этом ведь все удовольствие».
Пара намерена назвать девочку Тиа. У них уже есть двухлетняя дочь Жасмин, а у Дуэйна имеется 16-летняя дочь Симона от его первого брака.
Ранее Джонсон говорил, что он счастлив и рад перспективе воспитывать еще одну дочь. «Я был воспитан женщинами. Это моя третья дочь. Я окружен эстрогеном. Дайте мне больше эстрогена!»
Джонсон объявил о ребенке в декабре, позвав на помощь свою двухлетнюю дочь Жасмин. «Жасмин Лия хочет сделать большое объявление — это девочка!» — подписал бывший рестлер под фотографией дочери. Девочка стояла возле рождественской ели с бумагой, на которой было написано: «Это девочка. Мне не терпится быть старшей сестрой! И начать командовать!»
Клео.Ру: последние новости
У Стриженовых родился внук Род Стюарт показал своих сыновей Эмили Блант раскрыла секрет семейного счастья
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже172
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди107
55-летняя Свиридова выложила видео без макияжа9
Десять продуктов, которые помогут похудеть
Рыжеволосые звезды, которым поклоняется весь мир3
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение