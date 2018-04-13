Очень плохая мама: американка «троллит» критиков 

1/6 "Не позволяйте никому внушить вам чувство вины. Только вы знаете, что лучше для вас и вашей семьи. Вы имеет право быть и матерью, которая занимается только домом и детьми, и работает удаленно, и работает в офисе. Решать только вам." Фото: @diaryofafitmommyofficial

2/6 "Меня критикуют за то, что я занимаюсь фитнесом во время беременности, до нее и после, вероятно, бросив детей на няню. Я же думаю, что невозможно угодить всем, особенно женщинам, которым не хватает времени или сил на фитнес. Можете поцеловать мой пресс, а я остаюсь "плохой мамой". Фото: @diaryofafitmommyofficial

3/6 "Если бы я получала цент за каждое обвинение, я была бы очень богата. Меня критикуют за работу из дома, за то, что иногда пью вино, за пирсинг, за то, что иногда даю детям фастфуд и не прячу от них планшет. Но настоящие "плохие мамы" — те, кто постоянно осуждают других. Универсальных рецептов материнства нет и то, что работает в одной семье, может быть бесполезно или вредно для другой". Фото: @diaryofafitmommyofficial

4/6 "Вот так я обычно готовлю ужин или обед. Мой сын рвется мне помогать, а дочь хочет на руки. Поэтому спасибо за то, что в обедах из магазина все ингредиенты уже точно измерены, это облегчает и ускоряет процесс готовки". Фото: @diaryofafitmommyofficial

5/6 "Мы гуляли весь день и устали. Поэтому да, я использую протеиновые коктейли, предназначенные специально для детей". Фото: @diaryofafitmommyofficial