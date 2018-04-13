Очень плохая мама: американка «троллит» критиков 

Судя по количеству откликов на видео, где молодая женщина спокойно сносит придирки прохожего, снимающего на видео истерику ее ребенка, никто не подвергается критике чаще, чем матери.
Общество равно осуждает и за то, что они сидят с детьми до отправки в школу, и за то, что выходят на работу, поручив ребенка детскому саду, няне или бабушкам. Мать должна быть идеальной, несмотря на расхожую аксиому, что никто не способен быть совершенством 24 часа в сутки. Но воспитание детей — это не точная наука, и универсальных рецептов здесь нет и не может быть. А мать, прежде всего, живой человек. И такое предвзятое отношение к матерям — не только особенность России.
Например, Сиа Купер, фитнес-тренер из Флориды (США), регулярно подвергается критике со стороны подписчиков из-за воспитания детей. Американка постоянно слышит в свой адрес упреки, что она плохая мать, но относится к этому с юмором.
Она даже сделала подборку провокационных фото, где позирует с ноутбуком или вином, а ее дети — с пакетом вредной еды, планшетом или разрисованы фломастером. Но она уверена, что настоящие "плохие матери" — те, кто тратят все свое время на критику других мам.