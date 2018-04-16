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Очень плохая мама
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Очень плохая мама: американка «троллит» критиков 

Рамблер 1 час назад
Воспитание детей — это не точная наука, и универсальных рецептов здесь нет и не может быть.
1/6  "Не позволяйте никому внушить вам чувство вины. Только вы знаете, что лучше для вас и вашей семьи. Вы имеет право быть и матерью, которая занимается только домом и детьми, и работает удаленно, и работает в офисе. Решать только вам."
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2/6  "Меня критикуют за то, что я занимаюсь фитнесом во время беременности, до нее и после, вероятно, бросив детей на няню. Я же думаю, что невозможно угодить всем, особенно женщинам, которым не хватает времени или сил на фитнес. Можете поцеловать мой пресс, а я остаюсь "плохой мамой".
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3/6  "Если бы я получала цент за каждое обвинение, я была бы очень богата. Меня критикуют за работу из дома, за то, что иногда пью вино, за пирсинг, за то, что иногда даю детям фастфуд и не прячу от них планшет. Но настоящие "плохие мамы" — те, кто постоянно осуждают других. Универсальных рецептов материнства нет и то, что работает в одной семье, может быть бесполезно или вредно для другой".
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4/6  "Вот так я обычно готовлю ужин или обед. Мой сын рвется мне помогать, а дочь хочет на руки. Поэтому спасибо за то, что в обедах из магазина все ингредиенты уже точно измерены, это облегчает и ускоряет процесс готовки".
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5/6  "Мы гуляли весь день и устали. Поэтому да, я использую протеиновые коктейли, предназначенные специально для детей".
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6/6  "Извините за грязные волосы! Сегодня у нас был день прыжков на батуте, а теперь будет тихий час!".
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Судя по количеству откликов на видео, где молодая женщина спокойно сносит придирки прохожего, снимающего на видео истерику ее ребенка, никто не подвергается критике чаще, чем матери.
Общество равно осуждает и за то, что они сидят с детьми до отправки в школу, и за то, что выходят на работу, поручив ребенка детскому саду, няне или бабушкам. Мать должна быть идеальной, несмотря на расхожую аксиому, что никто не способен быть совершенством 24 часа в сутки. Но воспитание детей — это не точная наука, и универсальных рецептов здесь нет и не может быть. А мать, прежде всего, живой человек. И такое предвзятое отношение к матерям — не только особенность России.
Например, Сиа Купер, фитнес-тренер из Флориды (США), регулярно подвергается критике со стороны подписчиков из-за воспитания детей. Американка постоянно слышит в свой адрес упреки, что она плохая мать, но относится к этому с юмором.
Она даже сделала подборку провокационных фото, где позирует с ноутбуком или вином, а ее дети — с пакетом вредной еды, планшетом или разрисованы фломастером. Но она уверена, что настоящие "плохие матери" — те, кто тратят все свое время на критику других мам.
Женский форум2
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