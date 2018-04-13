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Максим Фадеев презентовал книгу для детей
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Максим Фадеев презентовал книгу для детей 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Продюсер и композитор Максим Фадеев опубликовал в Инстаграме фото, на котором держит в руках свою книгу «Вирусы».
Артист удивился, что многие его подписчики слышат о книге впервые и просят рассказать, где ее можно купить. Фадеев написал книгу «Вирусы» в прошлом году и постарался сделать ее детской сказкой, в которой описаны захватывающие приключения двух главных героев — Тима и Ниды.
"Но это и своего рода энциклопедия человеческого организма. Для детей, конечно же! Чтобы они знали и понимали, какие процессы происходят внутри нас. И всё это описано их языком!" — отметил Фадеев.
Продюсер обрадовался, что его творчество вызывает у поклонников такой отклик и попросил всех обладателей необычной книги публиковать свой фото со специальным хэштегом «уменяестькнигафадеева», тогда он будет очень рад и сможет узнать реальное количество читателей.
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