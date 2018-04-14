Бездетные знаменитости

СодержаниеО детях и не толькоКто заплатит за ошибкуЧайлдфри: карьера первичнаС материнством несовместимыОтцы не мы Красива, талантлива, успешна и … бездетна. Многие сочувствуют знаменитым женщинам, не познавшим радость материнства. Однако так ли все печально на самом деле? Многие известные красавицы совершенно не комплексуют по поводу отсутствия потомства, находя утешение в работе, любви или на других важных, по их мнению, делах. А, может, все-таки лукавят?

О детях и не только

Как совместить взлет успешной карьеры и беременность? Многие звездные красавицы не готовы к такому повороту событий. Оставить сцену, съемочную или концертную площадку и полностью окунуться в заботы о ребенке, не заботясь о том, насколько быстро забудут «звезду» зрители, способна не каждая творческая личность. Голливудский «бэбибум», когда число детей у некоторых звездных мамаш скоро перевалит за дюжину, нисколько не смущает других знаменитостей, у которых детей отродясь не было и, судя по их безмятежному «чайлдфри» существованию, никогда уже не будет. Часть звездной братии совершенно не испытывает угрызений совести из-за того, что до сих пор не познали эту самую «родительскую радость». Красавицы, играющие роли заботливых мамаш и самоотверженных женщин в кино, в реальной жизни не озадачиваются вопросами материнства, а лишь отмахиваются от назойливых журналистов, пытающихся узнать, когда же они наконец-то исполнят тот самый «долг», без выполнения которого жизнь должна быть пустой и безрадостной. Стоит ли осуждать знаменитых красавиц за то, что они сами решают вопрос о том, в чем конкретно их предназначение в этой жизни? Каждая из них сама выбирает свой путь.

Кто заплатит за ошибку

Есть среди бездетных жительниц звездного небосклона те, кто, верно, многое бы отдали, чтобы исправить необдуманные поступки, совершенные в молодости. Увы … не придумали еще такого устройств, способное повернуть время вспять.

Французский писатель-моралист Ларошфуко утверждал, что «на самые глупые ошибки людей толкает любовь». Страстная красавица Татьяна, узнав об измене мужа, решила избавиться от ребенка. Олегом Басилашвили они разошлись, у Дорониной было еще четыре брака, но детей она родить уже не смогла. Если бы не скоропалительное решение, сейчас у актрисы было бы двое детей. Утешением стала работа.

За спиной у актрисы да неудачных брака. О причине бездетности Лия Ахеджакова говорить отказывается наотрез, а любые вопросы на эту тему вызывают у нее слезы. Сейчас она счастлива замужем, но о детях в ее возрасте (70+) говорить уже поздно.

Успешная актриса не страдает от отсутствия мужского внимания и уже в третий раз вышла замуж, но тема бездетности всегда под запретом у Дапкунайте. Ингеборга не любит обсуждать в интервью свои личные проблемы, считая, что этот вопрос касается лишь ее и людей, которым подобные рассуждения могут причинить боль.

Харизматичная «Муля», поведавшая миру о «страшной» силе красоты, никогда не была замужем. Фаина Георгиевна сетовала, что не нашлось того, с кем она хотела бы иметь общих детей, поэтому всю свою нерастраченную любовь, великая актриса дарила собаке-дворняжке, найденной на улице.

Лайму более 30 лет связывают близкие отношения с любимым человеком, но детей нет. Необдуманные поступки в начале карьеры (аборты) лишили певицу возможности иметь детей. Сейчас Вайкуле стала ярой сторонницей запрета на прерывание беременности.

Кэти Бэйтс

Оскароносная звезда театра и кино замужем, но тему бесплодия обсуждать не любит. Всезнающие журналисты предполагают, что это связано с перенесенной онкологией.

Лайза Минелли

Звезда «Кабаре» четырежды выходила замуж, но с детьми не сложилось, да и вряд ли так бы случилось из-за алкогольной и наркотической зависимости Лайзы, от которых она долгое время лечилась.

Певица строила карьеру, заводила романы и так долго выбирала удачный момент для рождения малыша, что не успела воспользоваться возможностью родить ребенка: после обследования врачи поставили диагноз «бесплодие». Вместо ребенка у нее собачка Текила.

Личный опытЛайма Вайкуле, певица

(из интервью «Каравану историй»)

Я считаю, что женщина не имеет свободы выбора, решая дать и дать жизнь будущему ребенку. Аборт, на мой взгляд, сродни убийству человека, который уже живет внутри тебя. Тогда, в молодости, я этого не ощущала и совершила то, что совершила. Неправильный выбор стал моей мукой, и нести мне этот крест до конца жизни. Время не вернешь, но если бы не те ошибки, то я родила бы много ребятишек.

Чайлдфри: карьера первична

Нисколько не страдают от отсутствия детей многие успешные кинодивы, телеведущие и певицы. Жизнь свою они считают вполне удачной, а карьеру — состоявшейся. С недоумением отвечая на вопросы въедливых сочинителей новостей, они лишь досадуют на бестактность и напоминание о возрасте, который приближается к порогу, перешагнув который они уже вряд ли задумаются о выполнении женского предназначения.

Избавившись от образа роскошной русской барышни, белокурая красавица выглядит стильно. Она стройна, красива и удачлива в творчестве. Журналисты время от времени пытаются «разглядеть живот» у актрисы, но Светлана категорически пресекает все слухи и заявляет, что не понимает тех, кто жертвует карьерой ради ребенка. Во всяком случае, сама

Ходченкова к этому еще не готова.

Поющая о Провансе Елка (в миру Елизавета Вальдемаровна Иванцив) честно признается, что восторга от вида малышей не испытывает. О возможности стать мамочкой Елка высказывается довольно туманно, рассказывая, что с детьми у нее отношения «странные» и что мифическое время «Ч» для нее не наступило.

Челси Хэндлер

Комедиантка и телеведущая сделала два аборта в 16-летнем возрасте, и детей у нее нет. Челси совершенно не страдает по этой причине, утверждая, что готова побыть няней или крестной, но никак не мамой. У нее, мол, просто нет на это времени.

Опра Уинфри

В 14 лет знаменитая телеведущая забеременела и родила, но ребенок вскоре умер. После о детях Опра уже не думала, твердо решив больше никогда не рожать. Карьере Уинфри можно только позавидовать: она успешна и знаменита.

Карьере и количеству романов Черной Пантеры завидуют многие, но места для мужа и детей у нее не нашлось. Наоми называет себя слишком эксцентричной и неготовой к тому, чтобы родить ребенка.

Я делю всех женщин на три категории:

рожденных для материнства; предпочитающих любить чужих детей, а не рожать своих; ненавидящих детей в принципе, которым следует запретить приближаться к малышам.

Каждой женщине следует разобраться и понять, какая категория ей подходит, иначе она может совершить непоправимые ошибки.

Себя я причисляю к тем, кто понимает, что рождение и воспитание собственного ребенка — слишком хлопотное дело, мешающее основному занятию. Свое мнение я не поменяю ни при каких обстоятельствах. Я считаю себя счастливым и абсолютно довольным человеком. Меня все устраивает в этой жизни.

С материнством несовместимы

Существуют среди звезд такие, кого вопросы по поводу отсутствия детей выводят из себя.

Свобода от обязанностей по производству и воспитанию детворы представляется им чем-то совершенно несовместимым с их статусом и запросами.

Хелен Мирен

Материнство, по словам английской актрисы, именно тот кошмар, в котором она с детства твердо решила не принимать участия. Замуж-то Хелен вышла, но в 52, поэтому вопрос о потомстве не рассматривался в принципе. Мысли о детях Мирен называет отвратительными.

Мадам не сдерживает раздражения, говоря о детях. Женщину можно отнести скорее к чайлдхейтерам (те, кто детей ненавидит), а согласно классификации писательницы Гилберт, включить в состав группы, участникам которой запрещено приближаться к детям.

Бурлеск и наслаждение собственным телом называет Дита приоритетными направлениями в своей жизни. Учитывая, что мужчин она выбирает тоже специфичных (например, Мэрилин Мэнсон ), вряд ли дама фон Тиз когда-либо захочет произвести на свет потомство.

Рок-певица уже не первой молодости, но кроме племянников у нее отношений с детьми нет. Да, собственно Земфира Рамазанова и сама не раз говорила, что дети с ней несовместимы из-за ее сложного характера, а уж повадки певицы и подавно не помогают в воспитании ребятишек.

Чем только не занимается девушка: общественный деятель, актриса, дизайнер. Однако позицию по отношению к материнству Эшли занимает достаточно оригинальную. Она называет безнравственным «размножение» при голодающих во многих странах детях. Модель предпочитает организовывать заботу о тех, кто уже родился. По мнению актрисы, только эгоистичные люди могут зацикливаться на собственных детях.

Личный опытРене Зеллвегер, актриса

Я не собираюсь продаваться в рабство. Именно «рабством» я считаю наличие детей в доме. Ну, я, безусловно, могу присмотреть за своими малолетними племянниками, как тетя. Эта роль мне удается, но хороша она тем, что «возврат» маленьких баловников в родительский дом я могу сделать в любое время. Когда я наблюдаю за своим братом, мне становится его жаль. Эти малолетние тираны даже душ не дают ему спокойно принять! Дети, их рождение и воспитание «ставят крест» на любой карьере, но самое главное в том, что они ограничивают свободу женщины. Именно поэтому мне и в голову не приходили мысли о материнстве. Я о нем даже и не мечтаю.

Отцы не мы С бездетностью мужчин ситуация несколько иная, хотя бы потому что они не рожают. Кто-то из них сознательно отказывается от родительской доли в виду занятости, а кто-то не может позволить себе этой радости в силу естественных причин.

Печально, что красавец Киану лишен радости отцовства в силу тех самых природных причин. Сначала произошла первая трагедия, когда ребенок, которого родила возлюбленная Ривза, родился мертвым. Затем и женщина погибла в автокатастрофе.

Страстное желание «соловья» эстрады иметь детей никогда не осуществится из-за того, что супруга Льва Валерьяновича не может иметь детей вследствие перенесенного в юном возрасте перитонита.

Популярный писатель женат, но сознательно отказался от отцовства, поскольку считает, что дети будут отвлекающим фактором и помешают творчеству. Интересно, что по этому поводу думает его жена?

Весь Голливуд знает, что исключительно удачно исполняющий роли негодяев и прочих неуравновешенных личностей Кристофер, к детям относится крайне негативно, т.е. он просто не любит. Интересно, что он никогда не скрывал этого, хотя и женат и предан своей любимой Джорджиане уже много лет. Однако дети в плане его жизни не предполагаются.

Мои дети — это мои фильмы. Я предпочел сознательно отказаться от много с единственной целью: снимать кино. Сейчас мое время и пройду по этой дороге так, как мне это нужно. У меня есть четкая цель и я не считаю отказ от семьи и детей жертвой. Мне так нужно, поэтому я счастливый человек.

У каждой «звезды» свой путь и выбор любая современная женщина делает самостоятельно. За это стоит поблагодарить XXI век. Женщины отвоевали право реализовать себя минуя материнство. Однако многие из них удачно совмещают и карьеру, и наличие деток, поэтому всегда остается шанс для чайлдфридевушек передумать и все-таки пройти пробы на роль заботливой мамочки.

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