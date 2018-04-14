Малыш-кикбоксер защитил каратистку и стал героем Сети

Родители с детства повторяют сыновьям, что девочек надо оберегать, защищать, уважать и быть для них опорой. Для некоторых мальчишек такие уроки не проходят даром.

Яркий тому пример — главный герой сегодняшнего видео. Малыш-кикбоксер стал настоящим героем в глазах окружающих и миллионов интернет-пользователей.

В ролике на первом плане тренируются дети из секции карате. В спарринг с девочкой вступил тренер, чтобы обучить малышку обороняться. И вдруг в один момент из другого конца зала выбегает маленький кикбоксер.

Когда малыш увидел, что на девочку нападают, то подбежал к тренеру и ударил его кулаком.

Такой героический поступок оценили все присутствующие в зале. Никто не мог ожидать подобную реакцию от мальчика, но факт того, что малыш решил защитить девочку, решив, что ей угрожает опасность, растрогал каждого в зале.

Этот момент настолько поразил окружающих, что автор ролика решил выложить его в Сеть. Видео получило более четырех миллионов просмотров, и это не предел.

Вы только посмотрите на этого юного и отважного защитника!

Фото: Shutterstock.com