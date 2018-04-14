Страшно, когда ребенок рождается с инфекцией: главный неонатолог Дона — о борьбе за жизни новорожденных

Ростовский областной перинатальный центр — не просто хороший роддом, это то место, где помогают обрести радость материнства женщинам с серьезными проблемами со здоровьем. Здесь также выхаживают новорожденных весом даже в 600 граммов.

За жизни недоношенных, за младенцев с инфекциями и пороками развития борются врачи-неонатологи-реаниматологи. Заместитель главного врача перинатального центра, главный неонатолог Ростовской области Нателла Землянская рассказала 161.ru, как «тяжелых» новорожденных врачи вытаскивают с того света.

Недоношенному ребенку нужна среда, как в утробе матери

В перинатальном центре три неонатологических отделения: физиологическое (в нем — малыши, которые родились абсолютно здоровыми), отделение реанимации и интенсивной терапии (сюда поступают новорождённые, родившиеся в тяжёлом состоянии) и отделение патологии новорождённых и недоношенных детей (сюда поступают маловесные дети, которые нуждаются в длительном выхаживании, и дети, которые родились в родильных домах области). Последние два отделения никогда не пустуют.

В кювезах выхаживают крошечных младенцев. Все детки такие хрупкие, что, глядя на них, от жалости сжимается сердце. Некоторые малыши весят чуть более 600 граммов.

Отделение реанимации никогда не бывает пустым

— Когда ребенок рождается на раннем сроке беременности и с очень маленькой массой тела, он крайне незрелый. Малыш ещё не способен самостоятельно поддерживать жизненные функции: не может дышать, поддерживать температуру тела, сосать и самостоятельно усваивать пищу, — рассказывает Нателла Землянская.

Такие дети находятся в инкубаторе [он же — кювез]. В нем поддерживается комфортная температура, среда максимально приближена к внутриутробной. Все дети подсоединены специальными датчиками к мониторам, на экранах которых отображаются все жизненные показатели малышей.

Среда в инкубаторе максимально приближена к утробе матери

Но экстремально низкая (до 1000 граммов) и очень низкая масса тела (от 1000 до 1500 граммов) — еще не самое страшное. Больше всего неонатологи боятся инфекций, которые ребенок может получить от мамы еще до рождения.

— Ведь все новорождённые появляются на свет с не совсем зрелой иммунной системой, а родившиеся намного раньше срока вообще не способны бороться с инфекцией. Чем больше инфекционных проблем у женщины, тем в более тяжёлом состоянии может родиться у неё ребёнок. У малыша уже при рождении может быть поражена печень, дыхательные пути, кишечник заселен нездоровой микрофлорой. Не всегда будущая мама, которая относительно неплохо чувствует себя во время беременности, осознаёт серьёзность проблемы. Но тем не менее инфекционный фактор у женщины есть: например, хронические заболевания репродуктивных органов, цистит, больные почки… И когда ребенок рождается с инфекцией, мама обвиняет врачей. При гистологическом исследование плаценты все имеющиеся проблемы подтверждаются, часто там имеются воспалительные гнойные процессы, — рассказывает Нателла Землянская.

Кстати, по словам Землянской, все чаще в последнее время стали рожать сорокалетние женщины.

— Они приходят к нам за вторым, а то и за третьим ребенком. Бывало, и первого рожали в этом возрасте. И такие мамочки ведут себя очень грамотно — начинают заранее готовиться к беременности, — говорит Нателла.

История каждого малыша проходит через душу врача

«На сердце у врачей много шрамов»

К сожалению, не всех деток неонатологи могут спасти. Нателла Землянская говорит, что на сердце у врачей много шрамов.

— Врачи не боги. Всегда делаем все, что можем. Но есть вещи, на которые мы не в состоянии повлиять. И когда умирает ребенок, это самый тяжелый стресс не только для родителей, но и для врачей и для медсестер. Каждый новорожденный проходит через сердце и душу. Сказать маме о том, что она потеряла малыша, никогда не бывает просто. К этому нельзя привыкнуть, — делится Нателла Землянская.

Именно поэтому многие студенты, окончив медицинский институт, не хотят работать с новорожденными. Неонатологов в Ростове, Ростовской области, впрочем, как и во многих других регионах, не хватает. Но доктора, которые пошли по этому пути, уже никогда не свернут с дороги.

— Это так чудесно, когда ты видишь, что помог ребенку, помог маме, семье… Радость от этого и позволяет работать дальше, помогает пережить то, с чем нам приходится сталкиваться, — говорит Нателла.

Несмотря на более чем 30-летний стаж работы в неонатологии, Землянская помнит всех своих самых сложных маленьких пациентов и их мам. Перед ее кабинетом на стене — огромная фотография новорожденной тройни.

— Это самая первая тройня, родившаяся в перинатальном центре. 19-летнюю маму привезли к нам из Каменского района с кровотечением. Случай был очень тяжелый, под угрозой оказались жизни мамы и детей. Пациентке сделали кесарево сечение. Мальчики появились на свет весом 990, 950 и 1100 граммов, — Нателла Владимировна помнит все до мельчайших деталей, хотя с тех пор прошло уже семь лет.

Крошки, которые провели первые дни своей жизни в реанимации, уже пошли в первый класс.

— Такие классные мальчишки! Я до сих пор поддерживаю связь с этой семьей, — говорит Нателла.

Эти мальчики уже пошли в первый класс

В кабинете у врача стоят фигурки ангелов. Их каждый год в течение 15 лет Нателле Землянской провозят из Одессы мама и дочь.

Этих ангелов Нателле Землянской подарила благодарная пациентка

— Когда работала в отделении для недоношенных 20-й городской больницы, к нам привезли 900 граммовую девочку, родившуюся в роддоме Новочеркасска. Состояние ребёнка было крайне тяжёлым, она появилась на свет намного раньше срока, у мамы также была угроза жизни, —рассказывает Нателла Землянская

Но все закончилось благополучно. Врачи выходили и женщину, и ее дочь.

— С тех пор мама вместе с доченькой, которую назвали Надеждой, приезжают ко мне раз в год и привозят ангелочков. Семья несколько лет назад переехала в Одессу, но иногда всё же навещают меня. И это самая большая награда. Ты понимаешь, что оставил в душе у людей светлый след, — подытожила Нателла Землянская.