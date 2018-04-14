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В Ростове предложили установить памятник семье
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В Ростове предложили установить памятник семье 

Деловое сообщество 2 часа назад
На сервисе «Активный ростовчанин» городской администрации была опубликована инициатива от жителя Геннадия Смолкина. В ней он предлагает установить в донской столице памятник семье.
«Семья — ячейка общества. Во многих городах мира есть памятники семье. Обычно это изображение молодых родителей с детьми, но бывают и более интересные с художественной точки зрения. Хорошо бы и у нас провести конкурс и установить памятник, посвященный теме родителей и детей: семье, родителям или персонально маме», — пишет активист. В комментариях под инициативой один из жителей обратил внимание, что неплохо бы это сделать на средства меценатов.
Чтобы городская администрация рассмотрела инициативу Геннадия Смолкина, согласно действующему на портале «Активный ростовчанин» регламенту она должна набрать 500 голосов, из которых не менее 350 должны быть «за». К настоящему моменту «за» проголосовали 8 человек, а еще 11 высказались «против». До конца голосования осталось 78 дней.
В воскресенье, 8 июля, в России в 11-й раз будет отмечаться праздник «День семьи, любви и верности». Инициаторами введения этого торжества стали жители города Мурома. Именно там пару столетий назад жила семья святых Петра и Февронии. По преданию, их связь была настолько сильной, что они отошли в мир иной в один день.
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