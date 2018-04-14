Екатерина Климова не хочет быть подругой для своих детей, пока они растут

Актриса Екатерина Климова недавно дала большое интервью, в котором поделилась собственными взглядами на воспитание детей. Сейчас у знаменитости растут две дочки и два сына. Говоря о старшей наследнице Елизавете, актриса призналась, что при общении друг с другом мать и дочь лишь внешне похожи на подруг или сестер. На самом деле, звезда все равно старается сохранить в отношениях с 16-летней девочкой некую дистанцию, при которой Лиза бы никогда не ощутила вседозволенности.

На мой взгляд, мама должна быть в первую очередь авторитетом. Дети зависят от нас и порой манипулируют своим хорошим поведением или оценками, ложным вниманием к нам, чтобы избежать наказания. И только когда они станут самостоятельными, можно говорить о дружбе,

заявила Екатерина Климова журналу «Атмосфера».

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 3 Мар 2018 в 8:00 PST Она добавила, что, в первую очередь, старается сохранить трезвость в отношениях мамы и дочери.

Мне не хочется, чтобы Лиза думала, что в какой-то момент панибратство позволит мне закрыть глаза на ее проступки. Должно быть взаимное уважение, отсутствие эгоистических мотивов. Сначала надо воспитать человека, а потом с ним дружить,

отметила актриса.

Кстати, несмотря на то, что Екатерине приходится воспитывать аж четверых детей, старшую дочь она старается не нагружать заботой о младших. Звезда уверена — у Лизы должно быть время на свои интересы. Да и младшие, по словам Екатерины, уже довольно самостоятельные. Например, двухлетняя Бэлла уже знает, как играть с мобильным телефоном и где можно подключить Wi-Fi. Более того, у девочки появились собственные интересы. Бэлла ходит на уроки музыкального развития. Там она с радостью общается со свестниками. Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 23 Дек 2017 в 6:13 PST Конечно, у детей имеются кое-какие домашние обязанности: они убирают за собой игрушки, могут помыть посуду, вынести мусор, но все это не в таком объеме, как было у нас, когда старший брат или сестра в буквальном смысле слова заменяли родителей,

отметила Екатерина Климова.