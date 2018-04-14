Екатерина Климова не хочет быть подругой для своих детей, пока они растут 

Актриса Екатерина Климова недавно дала большое интервью, в котором поделилась собственными взглядами на воспитание детей. Сейчас у знаменитости растут две дочки и два сына. Говоря о старшей наследнице Елизавете, актриса призналась, что при общении друг с другом мать и дочь лишь внешне похожи на подруг или сестер. На самом деле, звезда все равно старается сохранить в отношениях с 16-летней девочкой некую дистанцию, при которой Лиза бы никогда не ощутила вседозволенности.
На мой взгляд, мама должна быть в первую очередь авторитетом. Дети зависят от нас и порой манипулируют своим хорошим поведением или оценками, ложным вниманием к нам, чтобы избежать наказания. И только когда они станут самостоятельными, можно говорить о дружбе,
заявила Екатерина Климова журналу «Атмосфера».
Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 3 Мар 2018 в 8:00 PST Она добавила, что, в первую очередь, старается сохранить трезвость в отношениях мамы и дочери.
Мне не хочется, чтобы Лиза думала, что в какой-то момент панибратство позволит мне закрыть глаза на ее проступки. Должно быть взаимное уважение, отсутствие эгоистических мотивов. Сначала надо воспитать человека, а потом с ним дружить,
отметила актриса.
Кстати, несмотря на то, что Екатерине приходится воспитывать аж четверых детей, старшую дочь она старается не нагружать заботой о младших. Звезда уверена — у Лизы должно быть время на свои интересы. Да и младшие, по словам Екатерины, уже довольно самостоятельные. Например, двухлетняя Бэлла уже знает, как играть с мобильным телефоном и где можно подключить Wi-Fi. Более того, у девочки появились собственные интересы. Бэлла ходит на уроки музыкального развития. Там она с радостью общается со свестниками. Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 23 Дек 2017 в 6:13 PST Конечно, у детей имеются кое-какие домашние обязанности: они убирают за собой игрушки, могут помыть посуду, вынести мусор, но все это не в таком объеме, как было у нас, когда старший брат или сестра в буквальном смысле слова заменяли родителей,
отметила Екатерина Климова.
Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) 12 Дек 2017 в 2:31 PST Напомним, осенью совместной дочери актрисы Екатерины Климовой и актера Гелы Месхи исполнилось два года. Екатерина Климова вышла замуж за актера Гелу Месхи в июне 2015 года (некоторое время до этого влюбленные жили в фактическом браке). От первого брака с ювелиром Ильей Хорошиловым у актрисы есть дочь Елизавета (2002 года рождения). Во втором браке с актером театра и кино Игорем Петренко Екатерина Климова в 2006 году родила сына Матвея, а в 2008-м — сына Корнея. Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Июн 18 2017 в 8:56 PDT Фото: Instagram / @klimovagram Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!