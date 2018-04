Принц Уильям, Амаль Клуни и другие: 10 самых милых и вдохновляющих цитат недели

Принц Уильям о третьем ребенке Я буду настаивать на том, чтобы ребенка звали Джеком… (подумав, добавляет) или Джекки. Анджелина Джоли о воспитании детей Я хочу объяснить детям, почему важно сажать деревья. Этому они учатся у Её Величества [королевы Елизаветы II ]. Для нее это очень важно. Дети спрашивают меня — почему. Она просто действительно замечательная женщина, которая заботится о будущем и хочет, чтобы наши дети и внуки могли наслаждаться природой. Она считает, что это крайне важно, и я с ней согласна. Ирина Горбачёва о естественной красоте Культ идеальной внешности нивелирует индивидуальность, все женщины становятся похожи друг на друга. Для меня это катастрофа, просто катастрофа. Мы не говорим о душе, у нас всё упирается в какую-то внешнюю историю. Мы должны полюбить себя такими, какие мы есть, что, помимо прочего, расширяет границы наших представлений и возможностей. И это правильная тенденция нашего времени.

Ирина Горбачева

Шарлиз Терон о материнстве Усыновление для меня очень важная тема. Я уважаю этот поступок. Я никогда не видела разницы между воспитанием усыновленного ребенка и биологически родного, поэтому у меня нет чувства, будто я что-то упустила в жизни. Зейн Малик о Джиджи Хадид Я был влюблен — я думаю, это было очевидно. Я стремился любить одного человека всю мою жизнь, как и все мы. Но все меняется, мы движимся вперед. Времена меняются — это то, о чем я думал, когда писал песню Let Me. Королева Елизавета II пошутила над Дональдом Трампом В сеть попал эпизод из киноленты, на котором Её Величество пошутила над главой США Дональдом Трампом. Во время беседы монарха о лесах её речь прервал звук пролетающего вертолета. Она сделала паузу и сказала: Звучит как президент Трамп VIDEO: «It sounds like President Trump»

Take a look at The Queen's excellent sense of humour as she takes a walk around her gardens with Sir David Attenborough pic.twitter.com/kAcqNb40St— Charlie Proctor (@MonarchyUK) April 10, 2018

Гвен Стефани о бойфренде Блейке Шелтоне Мое сердце ведет себя как-то странно, когда меня спрашивают о нем. Я не знаю, почему…но я просто чувствую, что не должна ничего говорить. Отец Бейонсе о внучке Блу Айви Блу Айви — настоящая звезда! Я это сразу увидел. Она очень похожа на свою маму Бейонсе и на тетю Соланж, когда те были в ее возрасте. Я поддержу все, что захочет внучка. Для меня существует лишь одно «но» — является ли это действительно ее страстью? Если эта мечта не дает спать по ночам, если это действительно страсть, то есть огромные шансы на успех. Важно делать то, что искренне желаешь. Если сцена станет ее страстью, то я обеими руками буду за! Софи Тернер о своей помолвке с Джо Джонасом Странное заблуждение, что брак — это лучшее, что может с вами случиться. Я всегда считала, что карьера и то, чего я могу достичь благодаря своей работе, — это лучшее, что я сделаю в своей жизни. Быть помолвленной — приятно. Такое ощущение, что ты нашел дом, в котором хочешь остаться навсегда. Когда ты находишь своего человека, ты обретаешь чувство покоя. Но только благодаря карьере ты можешь ощутить драйв.

Фотография: Legion-Media Софи Тернер и Джо Джонас на прогулке