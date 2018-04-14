Социальный эксперимент: дом престарелых и детский сад под одной крышей

Это удивительнейшее учреждение. Только здесь под одной крышей находятся дети и старики. Малыши, таким образом, могут общаться с дедушками и бабушками, учиться у них полезным вещам и всегда быть в центре внимания взрослых, а пожилые люди в это время наслаждаются общением с детьми и учатся радоваться жизни.

В этой программе участвуют 400 пожилых людей и десятки маленьких ребят. 5 дней в неделю детки навещают старшее поколение. Вместе они занимаются музыкой, танцуют, рисуют, рассказывают друг другу всевозможные истории, готовят и делают еще много-много интересного.

Получается, что у малышей есть сразу много бабушек и дедушек, благодаря которым они начинают лучше понимать взрослых и процессы старения. А старшее поколение чувствует себя нужным и востребованным, поэтому с радостью делится опытом, воспоминаниями, знаниями и любовью с маленькими детьми.

Эван Бриггс даже снял фильм о старении в Америке, главной темой которого было это учреждение. Режиссер признается, что съемки открыли ему глаза на важность человеческого общения. На его глазах происходило объединение различных поколений, которых разделяет большая пропасть лет, они в момент становятся единым целым, и это выглядит очень трогательно.

Мужчина обращает внимание своих зрителей на то, как много вся наша общественность теряет, оставляя пожилых доживать свои последние дни в полном одиночестве и изоляции.

Вся съемочная группа не могла не нарадоваться тому, как сильно пожилые участники проекта изменялись в присутствии деток. Без них старики находятся как бы в полудреме, они инертны и необщительны. Но когда к ним приходят детки, чтобы позаниматься музыкой или рисованием, или приготовить бутерброды для нуждающихся и бездомных (в общем выполнить запланированный на этот день проект), то они будто оживают. Даже удивляешься, откуда в старичках появляется такая энергия!

Такая вот получается терапия. И когда видишь счастливые лица, то понимаешь, что это действительно одна из лучших идей за последнее столетие!