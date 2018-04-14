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Как влияют на человека издевательства в школе
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Как влияют на человека издевательства в школе 

Умная 3 часа назад
Фото: Умная
По статистике, в России каждый четвёртый ребёнок подвергается издевательствам сверстников в школе. Это явление встречается настолько часто, что воспринимается уже как что-то само собой разумеющееся. А знаете ли вы, что это называется буллиногом и какие последствия он за собой влечёт?
Буллинг (англ. bullying) — агрессивное поведение членов коллектива (или какой-либо небольшой социальной группы) по отношению к одному из членов этого же коллектива. Он может представлять собой издевательства как в физической, так и в психологической форме. Слову «буллинг» в русском языке равнозначны такие слова, как «травля» и «издевательства».
Буллинг — нередкое явление среди школьников, реже встречается и среди студентов, а также коллег по работе. Как известно, дети часто ведут себя жестоко, даже не осознавая этого. Жертвами издевательств обычно становятся дети, чем-либо выделяющиеся из коллектива, например, отличники или двоечники, высокие или низкие, кто-то с рыжими волосами и веснушками или с загорелой кожей, с гетерохромией или дефектами речи, из-за маленького достатка в семье или инвалидности, из-за своих вкусов или мировоззрения, из-за нетипичной в данном коллективе внешности или из-за нежелания подчиняться толпе. Практически любой может подвергнуться травле, которая как минимум подрывает самооценку человека, а может и привести к огромным психологическим проблемам или даже селфхарму (самоповреждению) и суициду.
Буллингом занимаются люди, неуверенные в себе, завистливые и агрессивные. Часто буллерами (хулиганами) становятся бывшие жертвы таких же задир, люди с проблемами в семье или плохим воспитанием. За счёт издевательств над другими они пытаются скрыть собственную неполноценность и самоутвердиться.
Так или иначе, поддаваться травле нельзя. Игнорирование буллера, поддержка друзей и близких, спокойное словесное противостояние, обсуждение конфликта и другие стратегии помогут справиться с травлей.
Буллинг оказывает отрицательное влияние на обе стороны, поэтому обществу нужно полностью от него отказаться. Если ваш ребенок подвергается физическому или вербальному насилию или, что хуже, является инициатором подобных действий, необходимо обратиться к классному руководителю для проведения серьезной беседы с родителями и детьми. Более того, если ребенок находится в тяжелом эмоциональном состоянии, обязательно обратитесь к психологу.
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