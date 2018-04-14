25 фото детей до и после усыновления

Усыновить ребенка из детдома — это очень важный и ответственный поступок, на который идут только смелые, добрые, уверенные в себе и своих возможностях люди. Нет ничего ужасного в том, что так поступить может далеко не каждый. Это нормально. Но что касается тех, кто обладает достаточной силой для такого благородного шага, они достойны всяческих похвал. А вы знаете, что для этих людей становится такой похвалой? Не восхищение окружающих, нет. А сияющие счастливые детские глазки! И к чему тут много говорить, когда можно самому в этом убедиться, лишь взглянув на фото до и после обретения настоящей семьи.

От этих снимков сжимается сердце… Как тепло и радостно становится на душе от того, что эти малыши стали счастливыми благодаря невероятной доброте и человеческому неравнодушию. Всем деткам, увы, не поможешь. Но тот, кто смог помочь хотя бы одному — уже герой!