15 вдохновляющих цитат из новых книг по воспитанию

Несмотря на все усилия, которые вы предпринимаете, чтобы обеспечить успех вашего ребенка в будущем, именно радость — лучшее мерило успеха ребенка сейчас.

Эмбер и Энди Анковски, «Что у него в голове?»

Чувство надежной привязанности позволяет ребенку рисковать не только в окружающем, но и во внутреннем своем мире. Зная, что его не перестанут ценить, не отвергнут, не накажут и не пристыдят за его эмоции, какими бы они ни были, он проверяет на практике, что такое печаль, радость или гнев, и постепенно придумывает, как с ними справляться и как на них реагировать.

Сюзен Дэвид, «Эмоциональная гибкость»

Дети составляют мнение о своей личности со слов родителей и, как правило, верят тому, что те говорят.

Джон Готтман, «Эмоциональный интеллект ребенка»

Свобода действий раскрепощает фантазию: когда дети предоставлены сами себе, они способны совершить чудо практически на пустом месте.

Джулия Кэмерон, «Художник есть в каждом»

Когда ребенок чувствует, что окружающие его видят и всецело принимают, ему легко ощутить себя любимым и защищенным.

Сюзен Дэвид, «Эмоциональная гибкость»

Игра — это первая настоящая «работа» ребенка, неотъемлемый элемент его развития.

Джули Литкотт-Хеймс, «Отпустите их»

Цель ваших разговоров не в том, чтобы ребенок с вами согласился, а в том, чтобы поговорить с ним и достичь взаимопонимания.

Джон Готтман, «Эмоциональный интеллект ребенка»

Прикосновение само по себе исцеляет. Исследования доказывают, что дети, которых обнимают и ласкают, растут более здоровыми и спокойными, чем те, кто лишен нежных прикосновений. Убедитесь, что ваш день наполнен объятиями.

Тед Зефф, «Сверхчувствительные люди»

Всегда есть то, что вы могли бы сделать для ребенка: поддержать, прибрать, научить уму-разуму. Но иногда лучшим подарком будет не делать ничего. Если вы удержитесь от стремления непрерывно наставлять его на путь истинный, он сможет учиться и исследовать мир самостоятельно, что даст стимул его творческому развитию.

Эмбер и Энди Анковски, «Что у него в голове?»

Помогите детям увлечься разнообразными занятиями, покажите им столько видов творчества, сколько сможете: от резьбы по дереву до рисования и литературного сочинительства, музыки и стихов. Тогда вы покажете им широкую свободную дорогу к самовыражению.

Джулия Кэмерон, «Художник есть в каждом»

Возможно, лучшее, что могут сделать сейчас родители, чтобы обеспечить благополучие своих детей, — это научить их эмоциональной гибкости. Она послужит прививкой, которая поддержит душевное здоровье в минуты неприятностей, неизбежных в жизни.

Сюзен Дэвид, «Эмоциональная гибкость»

Если мы хотим, чтобы дети умели думать самостоятельно, придется проявить желание вести с ними диалог и подавить в себе естественный порыв дать готовый ответ, рассказать о своем знании ситуации, решить проблему или как-то еще закрыть тему — и прервать мысль.

Джули Литкотт-Хеймс, «Отпустите их»

Когда страшно за что-то взяться, самое время включить фантазию и помочь детям справиться с надоевшими делами и ежедневными обязанностями. Так мы показываем, что любое дело можно превратить в игру.

Джулия Кэмерон, «Художник есть в каждом»

Родитель — не персональный ассистент, а первый учитель.

Джули Литкотт-Хеймс, «Отпустите их»

Только когда ребенка правильно ориентируют на то, чтобы изучать собственные ценности и доверять им, он обретает собственные хочу-мотивации — а именно они ведут к настоящему процветанию.

Сюзен Дэвид, «Эмоциональная гибкость»

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