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Почему животные живут намного меньше людей?
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Почему животные живут намного меньше людей? 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Об этой истории рассказала мне одна моя подруга. Она работает в ветеринарной клинике, и на днях к ней обратились хозяева старой 10-летней собаки. Животное сильно мучилось из-за проблем со здоровьем. Собака уже доживала свои последние дни, и чтобы облегчить ее страдания, хозяева решили усыпить ее.
С ними был их сын, которому на вид было около 6 лет. Родители сказали, что мальчик сам захотел присутствовать при этом. И когда проводили процедуру усыпления, моя подруга была невероятно поражена тем, что мальчик не заплакал. Из его глаз не выпало ни единой слезинки!
Такой реакции она не ожидала, поэтому решила заговорить с малышом. Она спросила: «А ты знаешь, почему животные живут намного меньше людей?». То, что он сказал, очень сильно поразило мою подругу. Ребенок ответил: «Да, я знаю. Нам жизнь дается для того, чтобы мы научились любить. А собаки, когда приходят в этот мир, это уже сразу умеют. Поэтому им не нужно так много времени».
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