Она была потрясена, когда этот незнакомец обвинил ее в том, что она плохая мама. Но ответ ее сына гениально!

Мы с моим семилетним сыном покупали подарок на день рождения его одноклассницы. Она собиралась надеть очень красивое платье на торжество, и попросила нас подарить ей аксессуары — волшебную палочку, тиару и ожерелье.

Мы подходим к кассам, и возле каждой, по крайней мере, по три человека. Мы присоединяемся к очереди и ждем пару минут, когда мой сын надевает тиару и размахивает палочкой.

Сын: * «шикарным» голосом* «Я — королева, и я говорю, что эта очередь должна двигаться быстрее!»

(Я и еще несколько человек улыбаются его игривости, когда человек в очереди, кричит на меня).

Мужчина: «Ты не можешь позволить своему сыну делать это. Если он превратится в п*дика, это будет твоя вина».

(Все останавливаются и смотрят на него с ужасом, пока кассиры вызывают менеджера).

Сын: «Кто такой п*дик?»

Я: «Это неприятное слово, которое используют только противные люди, поэтому ты не должен этого говорить».

Мужчина: «Это значит, геи, малыш».

Сын: «Кто такие геи?»

Мужчина: «Это означает, что ты плохой и попадешь в ад за зло».

Я: «Когда мужчина любит мужчину, а леди любит леди».

Сын: «О, как дядя Джеймс и дядя Ян?»

Я: «Да, точно так же, как дядя Джеймс и дядя Ян. Они не плохие, не так ли?»

(Мой брат — детский онколог, а его партнер — медбрат. Мы пытались объяснить моему сыну, что такое рак и как мой брат и его партнер заставляют детей чувствовать себя лучше, когда им плохо.)

Сын: «Мои дяди лечат детей, когда у них плохая кровь и плохие кости. Если вы заставляете их идти в ад, значит, вы хотите, чтобы детям было плохо?!»

Менеджер и охранник появляются, но мой сын смотрит этому человеку в глаза и говорит: «Хотите, чтобы детям было плохо? Хотите, чтобы они болели и уходили на Небеса?»

(Все теперь смотрят на моего сына. Человек покраснел и озирается).

Менеджер: «Сэр, я считаю, что этот ребенок только что перехитрил вас. Теперь вы должны уйти и оставить свои отвратительные взгляды при себе».

(Менеджер предложил заплатить за наши покупки, но я отказалась, но он предложил моему сыну игрушку. Он выбрал красивые туфли для подарка своей однокласснице).