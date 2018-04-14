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Она была потрясена, когда кассир попытался обмануть ее дочь при покупке. То, что он сказал — заставило ее плакать!
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Она была потрясена, когда кассир попытался обмануть ее дочь при покупке. То, что он сказал — заставило ее плакать! 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
В прошлом году моими клиентами были женщина с маленькой девочкой, которой было около 7 лет. Мама привела дочь в магазин, чтобы она могла потратить свои рождественские деньги, которые она получила в качестве подарка от своей семьи. У них было всего 35 долларов в виде подарочных карт.
Маленькая девочка рассказала мне все о велосипеде, в который она просто влюбилась. У него была корзина, рулевые стримеры, и на нем были нарисованы маленькие пони (ее любимый мультфильм). Я сканирую велосипед, и он стоит 53 доллара. Девочка вручает мне карточки, и я запускаю их и говорю им недостающую сумму. Мама смотрит на меня и говорит, что у нее всего 10 долларов. Она поворачивается к маленькой девочке и говорит, что они не могут позволить себе велосипед. Взгляд на ее лицо разбил мое сердце.
И тогда, в канун Рождества, я решил сделать сюрприз для этой девочки. Я посмотрел на маму и сказал ей, что согласно законодательству штата, девочке нужно было носить шлем, чтобы кататься на велосипеде. Мама нахмурилась еще больше, и я говорю моему менеджеру, чтобы он присмотрел за кассой на минуту, а маме с дочкой говорю следовать за мной.
Я веду их в секцию шлемов, и вижу шлем «Мой маленький Пони», как раз нужного размера. Мама сказала, что она не может себе это позволить. Я сказал ей не беспокоиться об этом. Мы выбираем налокотники и наколенники. Затем я веду их обратно в реестр и прошу моего менеджера просканировать велосипед и другие вещи.
Затем он смотрит на меня и понимает, что происходит, и делает мне скидку. Я даю ему подарочные карты девочки, и доплачиваю недостающую сумму, и вручаю квитанцию маме, со словами «С Рождеством!»
Девочка была так взволнована, что получила велосипед, а мама, заикаясь, пыталась поблагодарить меня. Я сказал ей, что однажды для меня сделали добро, и я просто вернул долг. Маленькая девочка была так взволнована, когда уходила, и она не переставала кричать «Спасибо»!
Затем она посмотрела на маму и сказала: «Мама, у меня новый велосипед!»
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