У барабанщика Kings of Leon Натана Фолловила и его жены Джесси Бэйлин родился второй ребенок

Певица Джесси Бейлин и барабанщик группы Kings of Leon Натан Фолловил стали родителями во второй раз. Об этом стало известно из Инстаграма Джессики, которая поделилась трогательным фото своего новорожденного малыша и своей пятилетней дочери Вайолет.

Сам Натан также поделился этой фотографией и написал, что он очень счастлив и уже безумно любит этого малыша. Джесси не стала держать интригу и сразу рассекретила пол и имя ребенка.

«Привет, Мир. Вот и он. Оливер Френсис Фолловил. Ты дополнил нашу семью 04.10.18» — добавила Джесси.

Джесси и Натан в браке с 2009 года. Они воспитывают пятилетнюю дочь Вайолет.