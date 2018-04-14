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У барабанщика Kings of Leon Натана Фолловила и его жены Джесси Бэйлин родился второй ребенок
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У барабанщика Kings of Leon Натана Фолловила и его жены Джесси Бэйлин родился второй ребенок 

Журнал ОК! 56 минут назад
Певица Джесси Бейлин и барабанщик группы Kings of Leon Натан Фолловил стали родителями во второй раз. Об этом стало известно из Инстаграма Джессики, которая поделилась трогательным фото своего новорожденного малыша и своей пятилетней дочери Вайолет.
Сам Натан также поделился этой фотографией и написал, что он очень счастлив и уже безумно любит этого малыша. Джесси не стала держать интригу и сразу рассекретила пол и имя ребенка.
«Привет, Мир. Вот и он. Оливер Френсис Фолловил. Ты дополнил нашу семью 04.10.18» — добавила Джесси.
Джесси и Натан в браке с 2009 года. Они воспитывают пятилетнюю дочь Вайолет.
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