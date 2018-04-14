Учим детей делать уроки самостоятельно: приемы супермамы

Мне всегда хотелось, чтобы общение с ребенком было в удовольствие: весело играть, засыпать с улыбкой, просыпаться в хорошем настроении. Так и было, пока первая дочь не пошла в школу — вот где начались испытания. И главное из них — решение домашних заданий.

Я молчу о том, что не все задачи понятны даже взрослым — бороться с этим выше моих сил. Но мне удалось вывести несколько правил, чтобы готовить уроки с ребенком без нервов, криков, слез и капель успокоительного. Надеюсь, этот опыт пригодится и другим мамам, которые хотят добиться гармонии и взаимного уважения с ребенком.

1. Готовим уроки с мальчиками и девочками по-разному

По мнению известного психолингвиста, профессора СПБГУ Т. В. Черниговской, мальчики и девочки требуют разного подхода.

С мальчишками:

говорить кратко и по сути;

вовлекать в активную деятельность, чтобы огромная энергия сорванцов тратилась в мирных целях;

устраивать состязания вместо скучных письменных заданий;

часто хвалить.

Интересное замечание: температура в комнате, где вы делаете уроки с мальчиком, должна быть немного ниже привычной — на один-два градуса прохладнее. Во-первых, это не даст им заснуть, во-вторых, ум будет яснее.

С девочками:

по возможности готовить уроки в паре, группе;

позволить ученице выступать в роли учительницы и исправлять мамины ошибки;

говорить плавно и негромко.

Девочки большое внимание уделяют обстановке вокруг рабочего места, поэтому их комната (или класс) должны быть интересно оформлены, декорированы яркими элементами: игрушками, постерами, рисунками на стенах.

2. Знаем правила, но не боимся их нарушать

Если приходится долго уговаривать ребенка сесть за уроки, а он придумывает всякие отговорки, значит дело не только в природной лени. Мои дети так поступают, когда, например, что-то не получается или накопилась усталость.

Психологи дают рекомендации о том, как правильно готовить домашнее задание в таких случаях:

отдохнуть после школы — погулять, переодеться, покушать, а затем уже приступать к занятиям. Мы с дочками вообще любим днем поспать, а потом на свежую голову приступать к работе;

начинать с любимых школьных предметов;

готовиться к урокам можно на бегу — во время прогулки читать стихи, которые надо выучить, и несложные параграфы теории;

подготовьте школьнику личное рабочее место — стол или парту, за которыми ему будет удобно, а также ортопедический стул для правильной осанки.

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3. Устанавливаем ограничения по времени

Пресловутый режим дня хоть и воспринимается многими мамами скептически, но работает: выполнение уроков в одно и то же время делает ребенка собранным и организованным. Этот процесс становится естественным — как завтрак или чистка зубов, поэтому не вызывает сопротивления. Психологи настаивают, что лучшее время для домашних заданий — с 16 до 19 часов: школьник успел отдохнуть и его мозговая активность снова на пике.

Кстати, об отдыхе: и маленьким, и большим нужны перемены не только между уроками, но и в процессе решения задачек, чтения параграфов и художественных книг. Устраивайте активные перерывы по 10-15 минут между предметами или крупными блоками заданий, меняйте парту на мягкое кресло или пуфик. Нам с девочками нравится лежать на полу. Иногда мы продолжаем делать уроки именно в таком положении.

4. Используем приемы на доверие

Первое время, когда чадо только начало посещать школу, вам предстоит вникнуть в решение домашних заданий — готовьтесь, что будете говорить много, повторять часто. Это хорошо, потому что позволяет ребенку справиться с материалом, понять особенности домашнего обучения и попросту экономит общее время и нервы.

Но постепенно ребенок взрослеет и нуждается в самостоятельности. Чтобы резко не бросать его в бурную реку образования, медленно снижайте степень контроля.

1. Пусть ребенок делает домашнее задание в одной комнате с вами, когда вы занимаетесь своими делами.

2. Объясните ему, как искать информацию в энциклопедиях и справочниках, которые есть дома, а позднее в старших классах — в интернете.

3. В средней школе ребенок сам делает уроки, но разрешите ему задать вам, например, всего три вопроса по домашнему заданию в течение вечера — и максимально постарайтесь помочь с ними.

4. Проверяйте не правильность, а сам факт выполнения уроков. Учиться (вовсе не обязательно на отлично) — детская обязанность.

5. Прорабатываем сложности

Если ребенок очень медленно делает уроки, стоит обратить на это внимание: может, он не понимает материал? Тогда выберите время, чтобы проработать сложности. Я с дочками в начале обучения так делала упор на английский язык: в течение выходного дня мы в несколько подходов учили алфавит или новые слова. Причем если что-то не получалось запомнить сегодня, дочка легко вспоминала завтра.

Услугами репетитора лучше воспользоваться тогда, когда вы видите явные отставания по предметам у ребенка, и сами помочь ему не можете. Но даже если финансы позволяют нанять репетиторов по всем предметам, не перегружайте школьника.

В общем, когда садитесь за уроки, представляйте себя на месте ребенка: чего бы вам хотелось? Несмотря на все сказанное выше, это всего лишь рекомендации и личный опыт, который в вашей семье может преобразоваться в свои правила и ритуалы.

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