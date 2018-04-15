78-летний Эммануил Виторган впервые показал новорожденную дочь

Некоторое время назад 78-летний Эммануил Виторган снова стал папой: его 56-летняя жена Ирина Млодик подарила актеру дочку. В эфире телепрограммы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия» мужчина в первый раз показал публике новорожденную Этель.

Напомним, Ирина Млодик и Эммануил Виторган вместе уже около 20 лет. Официально звездная пара оформила отношения 15 лет назад.

Для супруги Эммануила Виторгана новорожденная дочь стала первым ребенком, а для самого актера — третьим. От первого брака у мужчины есть дочь Ксения (подарившая звездному отцу внуков Александру и Никиту). От второго — сын Максим (подаривший папе внуков Полину, Даниила, Платона). Также у Эммануила Виторгана имеются правнуки Марк и Алиса (дети внучки Александры).

Отметим, Ирина Млодик ранее уточнила, что родила малышку сама, не прибегая к услугам суррогатной матери. А вот друзья знаменитого семейства предполагают, что кроха появилась на свет благодаря «современным методам».

Фото: кадр из программы «Привет, Андрей!»

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