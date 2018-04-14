Ещё
Эммануил Виторган показал новорожденную дочь и расплакался
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эммануил Виторган показал новорожденную дочь и расплакался 

Вести.Ru 32 минуты назад
78-летний актер Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина стали родителями. 26 февраля у них родилась дочь. Для девочки выбрали имя Этель, что значит «благородная». То, что в семье Виторганов ожидается пополнение, держали в секрете, поэтому для друзей и знакомых радостное событие стало сюрпризом. Ирина рассказала, что выносила ребенка самостоятельно.
У Ирины она первый ребенок, а Эммануил — отец двоих детей, рожденных в предыдущих браках. У Виторгана-старшего пятеро внуков и двое правнуков. Эммануил и Ирина незадолго до рождения Этель справили хрустальную свадьбу.
В программе «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия» Эммануил Виторган показал дочку, и от переполнявших его чувств расплакался.
Ирине пришлось решать проблемы со здоровьем почти двадцать лет, прежде чем их мечта о ребенке осуществилась. «Дочка похожа на Эммануила — такая же черненькая, лохматенькая, у нее такие же носик, губки и лобик», — рассказала порталу StarHit счастливая мать.
Сейчас пара посвящает все свое время заботам о новорожденной.
Вести.Ru: последние новости
Сын президента Финляндии два месяца прожил безымянным Следователи нашли отца Люцифера, проданного в банке В Китае суррогатная мать родила ребенка семейной пары, погибшей 4 года назад
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Волочкова снялась голой на пляже192
Седокова пришла на премьеру своей песни без белья21
7 вещей, которые нужно держать в секрете
Ученые узнали, какие люди не толстеют2
Как немка стала африканкой с 19-м размером груди126
Видео
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
00:58
Беременную Хилькевич сравнили с хомяком
Звёзды
00:58
Буланова рассказала о возможной беременности
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение